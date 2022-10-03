高盛評Bed Bath只值2元

高盛分析師麥克夏恩(Kate McShane)最新研究顯示，作為一家上市公司，Bed Bath & Beyond已危在旦夕，面臨難以轉寰的空間。她將Bed Bath & Beyond的目標價訂在2元，較現價再跌67%，重申「賣出」評級。這家苦苦掙扎的零售商最近一季業績凸顯出假日購物旺季前岌岌可危的基本面。

Peloton在希爾頓設飛輪

Peloton宣布將在美國所有5400家希爾頓旗下酒店擺設飛輪，以努力擴大其業務範圍。該合作夥伴關係將為每家酒店提供至少一輛飛輪，包括希爾頓擁有的18家酒店次品牌的分店，例如Hampton Inn、Embassy Suites和Doubletree。希爾頓榮譽會員還將獲得90天免費試用。

迪士尼 主管出任麥當勞董事

迪士尼高階主管丹尼爾(Kareem Daniel)是今年加入麥當勞董事會的第4位新董事。麥當勞宣布，這位已在迪士尼工作超過15年的資深人士成為其董事會的第15位成員，自10月1日起生效。丹尼爾目前領導迪士尼的媒體和娛樂發行集團，監督其串流媒體服務、電視頻道和院線電影發行的發展。

義撤銷蘋果 亞馬遜反壟斷罰款

根據最新公布的文件，義大利一家行政法院取消了該國反壟斷機構對美國科技巨頭蘋果和亞馬遜因涉嫌合意壟斷而處分的罰款。反壟斷機構在2021年對兩家公司祭出總計超過2億歐元（1.953億美元）的罰款，理由是在銷售蘋果產品和Beats產品方面涉嫌反競爭合作。

百健爭取重獲藥物專利遭駁

美國最高法院拒絕審理百健(Biogen)公司在與Viatris子公司Mylan Pharmaceuticals Inc爭取恢復該公司重點多發性硬化症藥物Tecfidera專利的競標。法官駁回了百健對下級法院裁定專利無效的上訴，該裁決有助於為Mylan的學名藥版Tecfidera掃清道路。

Touch ID功能難重回iPhone

蘋果公司從2017年的iPhone X開始，以Face ID取代Touch ID，但部分消費者對Touch ID仍有很強烈的感情，根據彭博資訊「Power On」時事通訊記者葛曼（Mark Gurman），雖然蘋果測試將Touch ID添加回iPhone，但「Touch ID不會回歸旗艦iPhone——至少在可預見未來的任何時候」。