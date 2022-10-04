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看空年底史指 券商砍目標價

財經新聞組／綜合報導

近日不少券商先後調降2022年底史坦普500指數目標價，瑞士信貸和花旗集團是最新的兩家，因為美股承受著聯準會(Fed)採取激進措施抑制通膨的壓力。

瑞士信貸將史指年底目標價調降約10%至3850點，理由是利率上升和經濟成長放緩對第3季獲利造成影響。

花旗集團則將史指年終目標調降4%至4000點。

史指目前較1月初創下的4818.62點歷史高點下跌約23.6%。3日收在3678.43點，今年大部分時間與其他兩個主要股指都跌入熊市。

然而，瑞士信貸預計到2023年底時，該指數將比當前水平上漲近13%，並設定了4050點的目標價。

它表示，2023年將會是疲軟、非衰退式的成長和通膨脹下降的一年。

瑞士信貸分析師戈盧布(Jonathan Golub)表示：「我們預計利差和波動性將出現逆轉，導致到年底時出現1-2倍的重估。相較之下，2023年的回報應該主要會是由獲利成長推動。」

另一方面，花旗集團預計史指將在2023年結束時達到3900點。

花旗在報告中表示，「Fed利率政策在2023年上半年的逐步轉變，可望為美國股市提供估值支撐。」

高盛上個月將史指的2022年底目標調降約16%至3600點，因為Fed幾乎沒有顯示出放棄激進升息立場的跡象。

指數 利率 高盛

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