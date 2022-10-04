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大摩：App Store上月淨利年減5%

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利預計蘋果App Store 9月淨利同比下降5%，將是該公司「有紀錄以來最嚴重的下滑」。

摩根史坦利引用Sensor Tower的第三方數據指出，蘋果的App Store在中國市場持續疲軟，並且在日本和美國市場的成長也出現放緩。

分析師伍德林(Erik Woodring)在報告中寫道：「與8月相比，除中國、台灣和南韓外，App Store 10大市場的淨利增速均出現放緩。」這些市場占App Store總營收的 87%。

該分析師補充指出，中國市場的淨利「基本穩定」，營收同比下降9%，較8月上升1個百分點。遊戲是同比下降的主要原因，同比下降18%。

日本和美國的同比增速分別為衰退20%和成長5%，均低於8月。

綜合來說，伍德林估計App Store第4財季的總淨利為64億元，同比下降2.1%。

而假設蘋果的其他服務部門保持不變，該分析師估計，整體服務業務下季營收將達到197.1億元，同比成長7.9%，低於華爾街預期的202.5億元。蘋果將於10月27日公布第4財季業績。

另外，雖然由於基期效應、多出一周銷售時間以及匯率波動導致價格上漲，蘋果第1財季業績可能有所好轉，但伍德林指出，目前消費者支出明顯放緩，即使是蘋果也無法倖免。

他寫道：「我們認為，App Store最近的業績顯示，由於可自由支配收入被重新分配到被壓抑的需求領域，全球消費者在短期內對App Store支出的重視程度有所降低。」

他說，「因此，即使蘋果的同比增速在第1財季因多出一周而有所改善，但關於App Store的表現可能仍將是投資者的爭論點。」

App 蘋果 營收

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