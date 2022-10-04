房價連二降 13年最大減幅 如雷曼兄弟破產與金融危機
Black Knight, Inc.數據與分析部門發布最新房貸監測報告，其住宅房價指數(HPI)的最新數據顯示，8月房價連續第二個月下跌。
Black Knight數據與分析部門總裁格拉伯斯克(Ben Graboske)解釋，7月加上8月的降幅是13年來最劇烈的收縮。
他說：「8月HPI顯示全美房價連續第二個月回落，房價中值現在比6月峰值低了2%。」「8月房價跌幅為0.98%，僅略優於7月修正後的1.05%。兩個數字都是2009年1月以來最大單月價格跌幅。這是在經歷2年多創紀錄上揚後連續兩個月的大幅回調。之前只有在2008年冬天雷曼兄弟破產和隨後的金融危機，才看過這種幅度的單月跌幅。」
格拉伯斯克表示，「由於房屋庫存水平一直在改善，分析數據顯示，從5月到7月，整體庫存和供應均呈急劇上升。待售庫存消化時間從1.7個月攀升至3.1個月，但由於賣家暫時退場，8月改善停滯不前。市場仍有約60萬個房源，低於疫情前的『正常』水平。」
他強調，未來幾個月內仍需密切關注庫存水平，以注意任何賣家情緒轉變的跡象。目前，潛在賣家不僅要應對由於利率大幅上升而導致的需求下降和房價下跌，而且也越來越不願意放棄自己在利率的歷史低點申請到的房貸。有些人可能正在等待，看看需求和房價是否會在春季回歸。
雖然房價已經從最近的歷史高位回落，但縱觀歷史仍然難以負擔。在7月和8月初略有改善後，飆升的30年固定房貸利率將住房負擔能力推至38年來的最低點，輕鬆超過6月創紀錄的34.3%的支付收入比。
截至9月29日，30年期房貸利率為6.7%，家庭收入中位數有38.2%用以支付中等價位購房的本金和利息，這是1984年12月以來的最大比率，當時房貸利率為13.2%。
中位數房屋的每月支付款較去年同期增加930元，成長73%。這種情況遍及於各地，全美100個最大的房市中有84個目前的住房負擔能力處於30多年來的最低點。
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