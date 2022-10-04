房價連二降 13年最大減幅 如雷曼兄弟破產與金融危機

房價連降兩月，降幅達到13年來最大。（歐新社）

Black Knight, Inc.數據與分析部門發布最新房貸監測報告，其住宅房價 指數(HPI)的最新數據顯示，8月房價連續第二個月下跌。

Black Knight數據與分析部門總裁格拉伯斯克(Ben Graboske)解釋，7月加上8月的降幅是13年來最劇烈的收縮。

他說：「8月HPI顯示全美房價連續第二個月回落，房價中值現在比6月峰值低了2%。」「8月房價跌幅為0.98%，僅略優於7月修正後的1.05%。兩個數字都是2009年1月以來最大單月價格跌幅。這是在經歷2年多創紀錄上揚後連續兩個月的大幅回調。之前只有在2008年冬天雷曼兄弟破產 和隨後的金融危機，才看過這種幅度的單月跌幅。」

格拉伯斯克表示，「由於房屋庫存水平一直在改善，分析數據顯示，從5月到7月，整體庫存和供應均呈急劇上升。待售庫存消化時間從1.7個月攀升至3.1個月，但由於賣家暫時退場，8月改善停滯不前。市場仍有約60萬個房源，低於疫情前的『正常』水平。」

他強調，未來幾個月內仍需密切關注庫存水平，以注意任何賣家情緒轉變的跡象。目前，潛在賣家不僅要應對由於利率 大幅上升而導致的需求下降和房價下跌，而且也越來越不願意放棄自己在利率的歷史低點申請到的房貸。有些人可能正在等待，看看需求和房價是否會在春季回歸。

雖然房價已經從最近的歷史高位回落，但縱觀歷史仍然難以負擔。在7月和8月初略有改善後，飆升的30年固定房貸利率將住房負擔能力推至38年來的最低點，輕鬆超過6月創紀錄的34.3%的支付收入比。

截至9月29日，30年期房貸利率為6.7%，家庭收入中位數有38.2%用以支付中等價位購房的本金和利息，這是1984年12月以來的最大比率，當時房貸利率為13.2%。

中位數房屋的每月支付款較去年同期增加930元，成長73%。這種情況遍及於各地，全美100個最大的房市中有84個目前的住房負擔能力處於30多年來的最低點。