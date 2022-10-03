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烏克蘭東部、南部傳捷報 北約：展現擊退俄軍能力

食品不再缺貨 但供應鏈危機仍在 大折扣難復返

專家：別押寶黃金 美元獨強到明年初

編譯林奇賢、記者戴瑞瑤／ 綜合報導
投資專家說，美國聯準會釋出「不惜一切代價」打通膨訊號，預期美元及美國實質利率會持續上升。（路透資料照片）
投資專家說，美國聯準會釋出「不惜一切代價」打通膨訊號，預期美元及美國實質利率會持續上升。（路透資料照片）

更多跡象指出美國通膨持續居高不下，美股三大指數上周五齊跌，周線、月線和季線全數收黑，跌至今年谷底。在聯準會仍將激進升息打擊通膨下，貨幣緊縮周期似乎還看不到盡頭，全球股債紛紛重挫，近期又有俄烏地緣局勢緊張，許多投資人好奇現階段該布局黃金或美元？但投資專家說，美國聯準會釋出「不惜一切代價」打通膨訊號，預期美元及美國實質利率會持續上升，「現在還不是買黃金的時候」。

道瓊工業指數上周5下挫500點，收在2萬8725點，那斯達克綜合指數跌161點，收1萬0575點。美股一蹶不振，再度打擊等待跌深反彈的投資人信心；美股三大指數今年前9個月的表現，改寫2002年以來最差紀錄，尤其今年來費城半導體指數跌幅逾4成，跌勢比科技股為主的那斯達克指數更慘烈。

值得注意的是，上周5美國又出現1項物價壓力證據。商務部數據顯示，8月核心消費支出（PCE）平減指數較去年同期增加4.9%，比7月的4.7%還高。一般預料，高通膨數據將使聯準會更為鷹派。

專家建議，在經濟可能衰退風險下，「現金為王」是較佳的理財策略。全球金融市場目前進入「美元獨尊」，瑞銀表示，短期內美元牛市尚未結束，投資人現階段可以考慮多配置美元，尤其未來幾個月，可望會有正向報酬率。但瑞銀也提醒，長遠來看，預期美聯準會明年能夠成功控制住通膨，預估美元最快將在明年走弱。

瑞銀指出，美元牛市尚未結束主要基於三原因：第一，美國經濟成長比其他地區更具韌性，意味著美聯準會可以更快升息，擴大美元的利率優勢；第二，在能源危機背景下，美元更具避險特性；第三，美中地緣政治局勢趨於緊張時，美元往往會走強。

許多投資人則好奇現階段可否布局黃金？瑞銀表示，今年3月以來，金價已下跌約400美元，雖然明年經濟衰退風險上升，但這因素還不足以支撐黃金走勢，黃金短期仍有下行的風險。

指數 投資 聯準會

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