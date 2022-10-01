亞馬遜 在印度請網紅叫賣

亞馬遜推在其印度購物平台上出影音直播功能推廣產品，採用這種中國已經很流行的作法來推動在亞洲第三大經濟體的商品銷售。該公司與社交媒體網紅合作進行直播，在直播期間他們可以與客戶互動並提供限時優惠。

強美元+清庫存 Nike大跌

全球最大運動服裝製造商Nike Inc暴跌9%，因該公司警告，在應對美元持續走強和降價清理不斷擴大的庫存時，獲利率 將遭壓縮。第1季財末總庫存飆升44%至97億元，並預計全年毛利率將下降200-250個基點。該公司半數以上營收 來自北美以外地區，受強勢美元衝擊的年營收影響金額翻倍至40億元。

奧馳亞結束Juul競業協議

萬寶路香菸製造商奧馳亞集團(Altria Group Inc)表示，它已經行使了選擇權，解除與電子菸製造商Juul Labs Inc.的競業限制協議。根據監管文件，奧馳亞正尋求永久終止其對Juul的競業禁止義務，以及包括董事會指定權在內的某些權利，並降低其投票權。

8月核心PCE升幅高於預期

即使Fed努力壓低物價，但8月通膨仍強於預期。扣除食品和能源的個人消費支出(PCE)物價指數繼7月持平後，8月上漲0.6%。這高於道瓊預期的0.5%，這是通膨正在擴大的另一個跡象。與去年同期相比，核心PCE成長4.9%，高於預期的4.7%，也高於上月的4.7%。

Amylyx ALS藥費每年15.8萬

Amylyx Pharmaceuticals Inc將其剛獲FDA批准用於減緩肌萎縮側索硬化症(ALS)進展的藥物價格定為每年15.8萬元。ALS即俗稱的漸凍人症。商務長奧林格(Margaret Olinger)表示，該藥每28天處方定價約1.25萬元，每年批發成本為15.8萬元。並說這個價格低於日本田邊三菱公司的藥物Radicava。

Fed副主席：抗通膨不可縮手

Fed副主席布雷納德(Lael Brainard)強調應對通膨的必要性，以及在任務完成之前不宜退縮的重要性。她說，「貨幣政策需要在一段時間內採取限制性措施，才能對通膨重回目標水平有信心。」「基於這些原因，我們努力避免過早撤守。」她還警告隨時可能出現額外通膨衝擊的風險。