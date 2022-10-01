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超賣更甚疫期 跌勢恐暫難止

財經新聞組／綜合報導

不少人在問：美股是否已跌到底部，高盛交易員佛勒瑞(Matt Fleury)認為顯然還沒。他認為，雖然當前美股極度超賣，甚至已經超出2020年3月新冠疫情剛爆發時的情形，但是許多股價高於50日均線的股票占比仍然「低得驚人」，因此可能會繼續下滑。

他指出：「現在情況非常困難，美股無法掌握自己的命運。債券市場和英國危機是眼下最嚴重的問題，在這些問題解決之前，美股很難平靜下來。」「英國央行26日發表聲明，不會在11月的會議前升息。但是我認為，在11月的會議之前，英國更嚴重的考驗就會到來。」

他說，「市場一度期望英國央行的緊急購債計畫能夠穩定美股。但是，反彈只持續了一天。為什麼呢？因為市場現在要求Fed比照英國央行的作法，對當前的政策做出調整。」

佛勒瑞進一步解釋，為什麼美股已經極度超賣，但是仍然會繼續走低。

首先，超過40%的史坦普500指數成份股相對強弱指標14日均線低於30。通常來說，當指標低於30時就代表超賣，換言之，近半數史指企業已經超賣。

如果將當前股價達52周高點的史指成份股減去當前股價為52周低點的史指成份股數量，可以看出這個數據已經非常低，同樣顯示出美股當前處於超賣水平。

目前股價超過50日均線的個股數量占比出奇地低，且本周股價創下4周來新低的個股占史指的比重已經超過75%。

從帳面數字來看，當前美股的流動性很不錯；但是如果從風險指數的角度來看，當前的美股流動性壓力正在變大，交易量最近一直很低迷。

但是，佛勒瑞更擔憂的是，全世界依然在做多美股。隨著美股繼續遭到拋售，下次美股崩盤將很難尋找到支撐。換言之，交易量仍將萎縮，在美股下跌時，將沒有人願意「低接」。

美股 股價 英國

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