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道指挫500點 全月下跌8.8%

財經新聞組／綜合報導

美股在震盪交易中走跌，華爾街結束了單周、單月和單季走勢，史坦普500指數跌至2022年新低。

道瓊工業平均指數自2020年11月以來首次收於2萬9000點以下，下跌500.1點或1.71%至2萬8725.51點。那斯達克綜合指數下跌161.89點或1.51%至1萬575.62點。史指下跌54.85點或1.51%收3585.62點，收2020年3月以來表現最差單月。

本周主要股指大跌。史指本周下跌2.9%。道指下跌2.9%，那指下跌2.7%。

30日也是本月和第3季最後一天。9月道指下跌8.8%，史指下跌9.3%，那指下跌10.1%。

Fed密切關注的通膨報告顯示，物價繼續快速上漲。Fed副主席布雷納德(Lael Brainard)強調了降低通膨的必要性，聲稱Fed「致力於避免過早退出」限制性貨幣政策。

在發布銷售額增加，但供應鏈和庫存問題阻礙了其第1財季的獲利後，Nike下跌12.81%，創2001年以來最糟糕單日走勢。

本季史指和那指創2009年以來首度連跌3季，分別下跌5.3%和4.1%。道指第3季下跌6.7%，為2015年以來首度連跌3季。

《彭博》引述知情人士的話報導，好萊塢超級經紀人伊曼紐爾(Ari Emanuel)試圖在億萬富翁馬斯克和推特之間尋求和解，推特股價上漲2.55%。

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