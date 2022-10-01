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用戶逃 營收降 臉書努力避免死亡螺旋

財經新聞組／綜合報導

臉書在一年前改名Meta，當時這家社交媒體公司市值達到1兆元，與少數美國科技巨頭並稱一時之雄。

但今非昔比。自2021年9月觸頂之後，Meta市值已流失約三分之二。目前處於2019年1月以來最低水平，連續第3季出現兩位數跌幅。史坦普500指數中只有4支個股有相同遭遇。

臉書的業務建立在網路效應之上，用戶帶入其朋友和家人，他們告訴同事，邀請好友。突然間，所有人都聚集在同一個平台上。廣告商隨之而來，公司靠此獲利，而且所得不菲；該公司藉以招募最優秀、最聰明的工程師，以維持這個周期繼續進行。

但到了2022年，這個周期出現逆轉。用戶開始跳槽，廣告商減少支出，讓Meta財報出現連續兩季下滑。企業從官網上移除曾經無處不在的臉書登入按鈕。創始人兼CEO查克伯格(Mark Zuckerberg)花費大量時間宣傳虛擬世界；這也許是該公司的未來，但幾乎無法帶進明顯營收，而且每年還要花費數十億元來建設。

投資人對此也不熱衷，他們拋售股票的方式讓部分觀察家質疑，這種下行壓力是否真的是Meta無法恢復的死亡螺旋。

沒有人會認為臉書可能倒閉。該公司仍然在行動廣告領域占有主導地位，並且擁有地球上最賺錢的商業模式之一。即使近一季淨利較去年同期下降36%，但還是有67億元，並且擁有超過400億元的現金和有價證券。

美國和加拿大的每日活躍用戶(DAU)數量過去兩年下降，從2020年年中的1.98億降到今年第2季的1.97億。FactSet估計，全球用戶數量同期增加約10%，預計到2024年將年增3%。

除了用戶成長停滯和經濟放緩之外，臉書受蘋果衝擊最大。2021年推出名為「App Tracking Transparency」的iOS隱私更新，削弱了臉書經由廣告鎖定用戶的能力，使該公司今年損失約100億元的收入。

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