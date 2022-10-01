美股震盪 Q4寄望拋售潮止血

美股結束激烈震盪的第3季，帶著希望放眼第4季。（路透）

在今年劇烈波動的走勢中，第3季最戲劇化。Fed加快收緊貨幣政策以遏制數十年來最嚴重的通膨，美債殖利率 飆升至十多年來的最高水平，美股 逆轉夏季的反彈，跌至新低。

史坦普500指數今年來下跌24%，而與債券價格成反比的指標10年期美國國債殖利率本周觸及2008年以來的最高水平。

許多投資 人懷著忐忑的心情展望未來3個月，押注美股拋售將會持續，直到跡象顯示Fed戰勝通膨。然而，每年最後一季對美股來說通常比較有利，激發人們對最嚴重拋售可能已經結束的希望。

逢低買入的策略過去曾為投資人帶來豐厚回報，但在2022年卻慘遭失利：史指今年有4次上漲6%以上，但隨後每次都創下新低。

幾家華爾街大型投行預計史指年底將低於當前水平；美國商銀和高盛的年終預估值是3600點，是否該逢低買入，前景仍然不明。

目前史指熊市已經持續了268天，最大跌幅約為24%，與過去跌幅相比仍相對較短和較淺。根據Yardeni Research的數據，自1950年以來，熊市平均持續391天，平均跌幅為35.6%。

美國利率飆升、經濟相對強勁，以及投資人在金融市場波動加劇的情況下尋求避風港，這些都提振了美元，進而損害其他全球貨幣。

本季美元兌一籃子貨幣上漲約7%，接近2002年5月以來的最高水平。美元的強勢使得日本央行決定干預來支撐日元，同時也給美國企業帶來獲利衝擊。

第3季財報可能會是另一個障礙，因為企業會面對從強勢美元利空到供應鏈問題等各方面問題。Refinitiv IBES數據顯示，分析師對第3季獲利成長的看法變得更加悲觀，預估值從8月的7.2%降至4.6%。

但歷史紀錄可能會帶來一些希望。根據《股票交易員年鑑》，第4季是美股史上回報率最高的時期，史指自1949年以來當季平均上漲4.2%。