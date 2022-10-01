我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

美股震盪 Q4寄望拋售潮止血

財經新聞組／綜合報導
美股結束激烈震盪的第3季，帶著希望放眼第4季。（路透）
美股結束激烈震盪的第3季，帶著希望放眼第4季。（路透）

在今年劇烈波動的走勢中，第3季最戲劇化。Fed加快收緊貨幣政策以遏制數十年來最嚴重的通膨，美債殖利率飆升至十多年來的最高水平，美股逆轉夏季的反彈，跌至新低。

史坦普500指數今年來下跌24%，而與債券價格成反比的指標10年期美國國債殖利率本周觸及2008年以來的最高水平。

許多投資人懷著忐忑的心情展望未來3個月，押注美股拋售將會持續，直到跡象顯示Fed戰勝通膨。然而，每年最後一季對美股來說通常比較有利，激發人們對最嚴重拋售可能已經結束的希望。

逢低買入的策略過去曾為投資人帶來豐厚回報，但在2022年卻慘遭失利：史指今年有4次上漲6%以上，但隨後每次都創下新低。

幾家華爾街大型投行預計史指年底將低於當前水平；美國商銀和高盛的年終預估值是3600點，是否該逢低買入，前景仍然不明。

目前史指熊市已經持續了268天，最大跌幅約為24%，與過去跌幅相比仍相對較短和較淺。根據Yardeni Research的數據，自1950年以來，熊市平均持續391天，平均跌幅為35.6%。

美國利率飆升、經濟相對強勁，以及投資人在金融市場波動加劇的情況下尋求避風港，這些都提振了美元，進而損害其他全球貨幣。

本季美元兌一籃子貨幣上漲約7%，接近2002年5月以來的最高水平。美元的強勢使得日本央行決定干預來支撐日元，同時也給美國企業帶來獲利衝擊。

第3季財報可能會是另一個障礙，因為企業會面對從強勢美元利空到供應鏈問題等各方面問題。Refinitiv IBES數據顯示，分析師對第3季獲利成長的看法變得更加悲觀，預估值從8月的7.2%降至4.6%。

但歷史紀錄可能會帶來一些希望。根據《股票交易員年鑑》，第4季是美股史上回報率最高的時期，史指自1949年以來當季平均上漲4.2%。

殖利率 美股 投資

上一則

通膨壓力 美股3大指數收跌至2022年新低

下一則

台幣季貶達6.35% 創近25年來最慘

延伸閱讀

通膨壓力 美股3大指數收跌至2022年新低

通膨壓力 美股3大指數收跌至2022年新低
蘋果拖累大盤 史指今年新低

蘋果拖累大盤 史指今年新低
通膨下史坦普500漲幅全吐 美國人資產今年蒸發9兆美元

通膨下史坦普500漲幅全吐 美國人資產今年蒸發9兆美元
史指深入熊市 道指再跌百點

史指深入熊市 道指再跌百點

熱門新聞

李嘉誠家族旗下長實集團近期賣出位於香港半山的豪宅項目，變現207.7億港元（約26.4億美元）。（新華網）

李嘉誠家族賣出香港豪宅 變現26.4億美元

2022-09-29 12:25
聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

2022-09-23 22:27
有「新興市場教父」之稱的基金經理人墨比爾斯（Mark Mobius）。（路透）

墨比爾斯：中國借出太多錢 現在接近亞洲金融危機情況

2022-09-27 20:28
蘋果股票評級從「買進」下修至「中立」，反映iPhone和筆電需求下滑的預期，拖累該公司股價早盤重挫3%。(Getty Images)

道指跌逾500點 蘋果股票評級遭下調 重挫近5%

2022-09-29 13:15
食品價格飆升，消費者調整生活習慣應對。（歐新社）

食品價格飆漲，改變每個人的用餐習慣

2022-09-25 21:59
由於利率飆升和全球貨幣動盪震撼，史坦普500指數創2022年收盤新低。美聯社

道指跌入熊市 史指今年新低

2022-09-26 16:49

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機