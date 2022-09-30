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蘋果拖累大盤 史指今年新低

財經新聞組／綜合報導

美股恢復2022年的拋售走勢，將史坦普500指數推至今年新低，因為人們擔心經濟衰退不會阻止聯準會(Fed)升息。

拋售面十分廣泛，由蘋果公司領頭，由於美國商銀調降其評級和目標價，蘋果收盤下跌4.91%。

史指下跌78.57點或2.11%至3640.47點，創下今年收盤新低。盤中一度跌至盤中新低3610.4點，這也是2020年以來的最低盤中水平。

與此同時，道瓊工業平均指數暴跌458.13點或1.54%至2萬9225.61點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌314.13點或2.84%至1萬737.51點。

主要股指本周可望收跌，並創6月以來最糟單月走勢。那指目前全月下跌9.1%，而道指和史指分別下跌7.3%和8%。

疫情開始以來，2022年的熊市抹去了史指大部分漲幅，目前僅較疫情前的收盤低點3386高出6.9%。

10年期美國國債殖利率反彈至約3.749%。前一天在短暫突破4%後創下2020年以來的最大單日跌幅。

強於預期的初請失業金人數報告無助於市場情緒。因市場認為Fed將繼續升息以對抗通膨而不擔心這會損害勞動市場。

克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)接受CNBC專訪時表示，利率尚未受到限制，並表示要降低通膨還有更多工作要做。

指數 殖利率 疫情

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