Peloton產品將在迪克店內銷售

Peloton將開始在迪克體育用品(Dick’s Sporting Goods)店內銷售其飛輪、跑步機和其他產品。這是陷入苦苦掙扎的健身 器材製造商擴大其客戶群的最新動作。

此次合作將使迪克成為第一家在其同名商店之外銷售Peloton設備的實體零售商。Peloton自8月開始在亞馬遜 銷售其產品之前，長期以來一直是一家專門直接面向消費者的企業。

兩家公司尚未確定發布日期，但表示目標是在假日購物季能及時在100多家迪克分店中推出Peloton產品。迪克在美國擁有700多家門市。

兩家公司宣布，迪克將銷售Peloton的Bike、Bike+、跑步機和用鏡頭追踪人體動作的訓練系統Guide，還包括自行車鞋和運動墊。這些產品將在特定的Peloton專區中展示，迪克員工將接受培訓以協助客戶使用這些產品。迪克的購物者還可以在商店官網訂購Peloton產品，選擇外送或自取。

Peloton和迪克的產品定價不會有所不同，不過迪克暫時不會銷售最近剛發表、售價3195元的Peloton划船機，目前只能預購。

在疫情 期間需求激增後，Peloton最近一直在努力擴大其客戶群並阻止其損失。與迪克的合作是CEO麥卡錫(Barry McCarthy)轉型計劃的最新步驟。麥卡錫在2月接替聯合創始人佛利(John Foley)。

麥卡錫一直致力於擴大公司的付費用戶群，並監督Peloton在全美的自行車租賃、認證二手設備以及與亞馬遜的合作。

Peloton全球直銷資深副總裁帕克(Jen Parker)表示：「與迪克的這種合作夥伴關係非常適合我們的品牌和爭取會員目標。」