谷歌在希臘建立雲端 區域

Alphabet Inc旗下谷歌將在希臘建立其第一個雲端計算區域，從而努力推動該國成為全球雲端計算中心。希臘總理米佐塔基斯(Kyriakos Mitsotakis)表示，該協議預計將為希臘的經濟產出貢獻約22億歐元（合21.3億美元），並在2030年前創造約2萬個就業崗位。

議員力阻亞馬遜 買iRobot

媒體報導，由美國民主黨參議員華倫(Elizabeth Warren)為首的一群國會議員，要求聯邦貿易委員會(FTC)拒絕亞馬遜以17億元收購Roomba吸塵器製造商iRobot Corp的交易。FTC上周已向亞馬遜和iRobot詢問有關8月宣布的收購要約中的更多資訊。

Bed Bath上季銷售暴跌28%

Bed Bath & Beyond表示，由於仍然難以吸引顧客上門，第2財季銷售額暴跌28%。該零售商截至8月27日當季淨虧損從一年前的7300萬元或每股72分擴大至3.66億元或每股4.59元；經調整後每股虧損3.22元，低於預期的虧損1.85元；營收14.4億元，低於預期的14.7億元。

首申失業金 降至5個月新低

上周初請失業金人數意外地降至5個月新低，雖有Fed升息和需求放緩帶來的不利因素，但勞動市場仍然保持韌性。勞工部表示，截至9月24日當周初請失業金人數減少1.6萬人，經季節調整後為19.3萬人，低於市場預期。前周數據下修4000人。有一周時間落差的持續申領人數減少2.9萬人至134.7萬人。

Lordstown開始生產電動皮卡

Lordstown Motors開始商業生產Endurance，這是一款專為商業車隊使用而設計的電動皮卡車。目前該公司已在其俄亥俄州工廠為客戶製造出兩輛卡車。它預計很快將完成第三輛。該公司的目標是到今年年底向客戶提交約50輛卡車。Lordstown希望在2023年大幅提高其生產速度。

亞馬遜推手寫Kindle閱讀器

亞馬遜28日舉行新產品發表會，推出第一款支援手寫筆的Kindle電子書閱讀器、更新Echo智慧音箱系列與電視機上盒產品，第一款設計為可手寫的電子書閱讀器Kindle Scribe將在今年稍後出貨，售價339美元，螢幕為10.2吋，手寫筆可磁吸在閱讀器的側邊。使用者能夠從手機、電腦或筆電、匯入個人文件。