Q2降0.6% GDP連跌2季

美國第2季實質國內生產毛額（GDP）季增年率終值為負成長0.6%，與先前公布的修正值相同，連兩季出現萎縮，達到技術性衰退的定義。（歐新社）

最新出爐的數據確認，美國第2季國內生產毛額（GDP）下滑0.6%，但上周初領失業救濟金人數意外跌至五個月以來最低，顯示經濟正顯露疲態，但勞動市場依舊活絡。

美國商務部 經濟分析局（BEA）29日公布，第2季實質國內生產毛額（GDP）季增年率為負成長0.6%，與第二次公布的修正值相同，跌幅雖較第1季的1.6%稍緩，但仍是連兩季萎縮，符合技術性衰退定義。

值得注意的是，政府衡量今年上半年經濟活動的兩項主要指標之間的差距縮小，顯示這段期間的經濟動能顯著喪失。商務部指出，經通膨調整後的國內所得毛額（GDI）在第2季的年化成長率僅0.1%，由之前發布的1.4%增幅大幅下修。

實質GDP和GDI的平均值在第1季下降0.4%，第2季又下跌了0.3%，這兩項負值數字與之前發布正值數字形成鮮明對比。

這些數據很重要，因為美國經濟擴張和衰退的官方仲裁者美國國家經濟研究局（NBER），將使用這項平均值和一系列其他經濟變數來做出衰退的判斷。而這些今年上半年的最新修正數字顯示，經濟活動明顯走軟。

另一方面，美國上周首度申領失業救濟金人數，意外下滑至4月下旬以來低點，顯示儘管經濟充斥不確定性，勞動需求仍呈現強勁。勞工部29日發布的數據指出，截至9月24日為止的上周初領失業金 人數為19.3萬人，比前一周減少1.6萬人，並低於彭博訪調經濟學家預測的21.5萬人；過去四周的移動平均人數連五周下滑至20.7萬人。截至9月17日為止一周內的連續申請失業金人數為135萬人，再創歷史新低。在雇主仍持續嘗試填滿數以百萬計職缺、並同時留住現有員工之際，申請失業金人數近月來維持在歷史低位。

不過，在聯準會（Fed）持續激進升息 以抑止通膨之際，企業聘僱預料將會減弱。Fed升息已導致房貸和車貸等借貸成本上揚，可能在未來幾個月內影響到整體美國經濟，並將導致更多失業。