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美10年期公債殖利率突破4%

編譯劉忠勇／綜合報導

美國10年期公債殖利率28日一度上漲6個基點，自2010年來首度突破4%，延續聯準會（Fed）官員先前強調決心抑制通膨鷹派言論後的走勢。

美國聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德27日提出更多升息論據；芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯表示，Fed至少需再升息100個基點。

美國10年期公債殖利率堪稱全球利率基準指標。一般來說，與美國10年期公債價格走勢相反的殖利率上漲，反映的是市場看好美國經濟前景，投資人寧捨債就股。不過，FHN Financial首席經濟師羅伊指出，這次公債殖利率上漲反映的，是投資人「警覺到通膨不會像近30年來那樣自我痊癒」。

羅伊表示，美債殖利率連日走揚，反映市場有些恐慌，「投資人發現自己反應較遲。落後趨勢的向來是Fed，交易員往往可以即時發現狀況，這次投資人卻過了一陣子才留意到通膨頑強地高漲」。

BNY Mellon市場策略師塔納古茲爾說：「美公債10年期殖利率超過4%，意味市場反映的是緊縮政策會持續更久。我的看法是，市場終於明白公債殖利率中長期不太可能掉頭往下，因通膨高漲且緊縮政策也更久。」

市場利率每漲到一個關卡，就會進一步讓美股緊繃神經，投資人也預期在融資成本升高下，企業獲利也會受影響。殖利率上漲，也升高投資股票相對於公債在內安全資產的機會成本，對股市和其他風險資產形成又一阻力。就美國經濟來說，當美債10年期殖利率升逾4%，首先影響到的是車貸、信用卡、學貸所有貸款，FHN的Low說：「最終影響所有靠借貸買的東西」。

殖利率 投資 升息

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