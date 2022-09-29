上周房貸再融資 22年新低

在聯準會(Fed)暗示將繼續採取積極行動以降低通膨後，房貸利率 上周進一步走高，加上整體房市的不確定性上升，導致上周房貸申請量較前周下降3.7%。抵押貸款銀行家協會(MBA)表示，上周住房貸款再融資申請下降11%，較一年前同周下降84%，為22年來的低點，因為很少有人能因此受益。

Airbnb創始人成特斯拉 獨董

根據最新的監管文件，特斯拉已將Airbnb聯合創始人、設計師兼億萬富翁格比亞(Joe Gebbia)以獨立董事身份加入其董事會，接替去職的甲骨文董事長兼技術長埃里森(Larry Ellison)；2018年12月加入特斯拉董事會的埃里森在6月宣布將退出，並在8月股東代理投票後最終確定。

公司重組 Docusign裁員9%

DocuSign宣布，為進行重大重組，將裁員9%。以支持該公司的成長和獲利目標，並提高其營業獲利率。截至2022年1月，DocuSign擁有7461名員工；重組計畫將在2023財年末基本完成。預計裁員將產生3000至4000萬元的費用，將在2023財年的第3和第4季提列。

獅門影業擬分拆電影工作室

知情人士透露，獅門影業(Lionsgate)傾向分拆其電影工作室，而非Starz有線電視和串流媒體部門。這將是該公司戰略的改變，該公司5月時表示，預計將在夏末完成Starz的分拆或出售。知情人士說，最近幾個月，獅門影業已就出售Starz 20%股份與一些潛在買家進行談判，目前仍在進行中。

商品貿易逆差 10個月新低

由於Fed積極收緊貨幣政策以抑制通膨，國內需求放緩導致進口下降，8月商品貿易逆差縮小。商務部統計，8月商品貿易收縮3.2%至873億元，為2021年10月以來最小。商品進口下降46億元至2671億元；其中工業用品進口下降6.9%。商品出口下降17億元至1798億元。主因汽車出口下降了8.9%。

利率房價齊揚 成屋銷售連降

全美房地產經紀人協會(NAR)表示，8月已簽訂合約的待售房屋銷售指數下降2.0%至88.4，為2020年4月以來的最低水平。過去10個月有9個月下降，最近3個月連續下降，原因是房貸利率飆升和房價居高不下，削弱了人們的負擔能力。8月指數較去年同期下降24.2%。