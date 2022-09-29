未來市場走向 數日內見分曉

隨著投資人不斷消化Fed大幅升息 以對抗通膨，美股拋售最近幾天加劇。與此同時，美國國債殖利率 和美元指數屢創新高。未來市場會繼續探底還是止跌回穩，接下來幾周甚至是幾天都將非常關鍵。

TD Ameritrade策略師克魯茲(Shawn Cruz)指出，在9月的最後幾天，全球各地的投資人開始注意到Fed和其他央行在收緊利率方面變得非常激進。Fed似乎願意犧牲經濟成長來控制通膨，而市場的反應是對全球經濟衰退進行定價。

他表示：「『逢低買入』和期盼Fed支持股市的日子顯然已經結束了，尤其是在2年期美國國債殖利率超過4%，並且比10年期美國國債殖利率高出50個基點的情況下。像這樣的殖利率曲線倒掛通常被視為重要的經濟衰退警訊。殖利率上升往往是股價的殺手。」

Fed今年已累計升息300個基點。克魯茲指出，升息通常需要6到12個月才能開始對經濟發揮影響，「我們已經接近這個時間點」。因此，觀察10月出爐的經濟數據將比以往任何時候都要重要，看看利率上升是否產生任何影響。

未來幾天和幾周，投資人將密切關注美國經濟活動進一步放緩的跡象，這被認為是通膨降溫的必要第一步。

克魯茲說，10月7日公布的9月非農就業 報告可能會定下基調，「Fed說過，升息會帶來痛苦，而就業數據可能就是感受的開始。」

他補充道，雖然要從9月報告來看Fed升息的真正影響可能為時尚早，但因自6月以來就有三次75個基點的升息，不能排除就業成長因此受到影響。「事實上，令人痛苦的報告可能對股市有一定的支撐，因為目前說正處於『壞消息就是好消息』的時刻，這可能有助於促成更加鴿派的Fed政策。不過，除非看到一堆糟糕的就業報告，並伴隨著通膨下降，Fed才會考慮放慢升息。」（財經新聞組）