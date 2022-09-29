英央行反向購債 道指反彈548點

道瓊工業平均指數 從2022年低點大幅反彈，因為英格蘭銀行表示將購買債券以穩定其金融市場，這是今年大多數央行 為抑制通膨而實施貨幣緊縮政策的驚人逆轉。

此舉穩定了本周兌美元創歷史低點的英鎊。美國國債殖利率 從十多年來的最高水平回落，緩解了對高利率阻礙經濟的擔憂。

道指上漲548.75點或1.88%至2萬9683.74點。史坦普500指數上漲71.75點或1.97%至3719.04點。那斯達克綜合指數上漲222.13點或2.05%至1萬1051.64點。

道指和史指結束連續6個交易日跌勢。道指目前較52周高點下跌19.7%，而史指較紀錄高點下跌22.8%。那指為下跌31.8%。

英格蘭銀行表示將暫時購買長期英國政府債券，以穩定其暴跌的貨幣。英鎊反彈，最新兌美元匯率上漲約1.4%至1.088美元。

10年期美國國債殖利率早盤一度短暫突破4%，觸及2008年10月來新高，但在英國央行宣布購債後大跌23個基點至3.733%，創2020年以來最大單日跌幅。

《彭博》引述知情人士的話報導，由於需求低於預期，蘋果公司放棄增產新iPhone，股價下跌1.27%。

道指除蘋果外全部上揚。家得寶表現最好，上漲4.99%。表現最好的還包括上漲4.65%的波音和上漲3.68%的迪士尼。