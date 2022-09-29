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房價為何漲翻天？都怪遠距工作

財經新聞組／綜合報導

舊金山聯邦儲備銀行(Fed)最新研究顯示，幾個月各地住房成本飆升至接近天文數字水平，罪魁禍首就是遠距工作。

最新研究發現，在2019年11月至2021年11月期間，房價上漲了24%。同期對在家工作的需求增加占整體房價上漲和租金上漲的60%以上。

舊金山Fed經濟學者柯梅茲(August Kmetz)和孟卓拉根(John Mondragon)以及加州大學聖地牙哥分校經濟學者兼副教授維蘭德(Johannes Wieland)指出，具有遠距工作能力的員工「大多搬到更便宜或更有吸引力的城市便利設施」，因為辦公室關閉以遏制新冠病毒的傳播。

這也導致部分城市的房價漲幅最大，而「不太適合」遠距工作的地區房價成長放緩。根據LinkedIn資料，在疫情期間成為遠距工作熱點的一些城市包括南卡羅來納州的Charleston、佛羅里達州奧蘭多和德拉瓦州Wilmington。

研究人員比較了美國各地在疫情期間移居量相似但遠距員工程度不同的地區，以及移民水平不同但遠距員工程度相似的地區，以評估遠距工作對住房需求的影響與疫情引發移民的影響。

例如：在疫情期間，舊金山灣區和佛州坦帕市的遠距工作都出現上升，但灣區經歷人口外流，而坦帕市人口呈爆炸式成長。然而，維蘭德表示，在疫情期間，這兩個地區的房價都變得更加昂貴。

他補充說，這是因為兩地遠距工作者對新屋的需求相似，因為在家工作的選擇可以遠離辦公室，並促使他們購買更大的房子以適應新的生活方式。

即使在調整這種遷移因素後，遠距工作對房價仍具有大幅度影響：遠距工作每增加1個百分點，就會導致房價上漲約0.9個百分點。研究人員還發現，遠距工作的激增對租金價格產生「相同」的影響，房租價格在美國創下歷史新高。

房價 疫情 舊金山

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