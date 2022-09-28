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馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

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財經簡訊

財經新聞組／綜合報導

Fed行長憂升息過快

芝加哥Fed行長埃文斯(Charles Evans)對應對失控的通膨而升息過快感到擔憂，他對能夠避免衰退仍然「謹慎樂觀」，但前提是沒有進一步的外部衝擊。他說，「貨幣政策存在落後效應，而Fed已連續3次升息75個基點；若年底前要達到4.25%到4.5%水平，通常不會有太多時間來查看數據。」

赫茲與BP合作全美設充電樁

赫茲(Hertz)與石油巨頭BP合作在美國建立一個全新的電動車充電站網絡。根據協議，BP的電動車充電部門BP Pulse將安裝充電樁並提供軟體和服務，以幫助赫茲管理其快速成長的電動車車隊。雖然許多充電樁將專為赫茲自有電動車充電，但有些將提供給出租車和網約車司機以及公眾使用。

高盛關閉97億私募股權基金

高盛集團已關閉一支價值97億元的私募股權基金，這是自2007年以來最大的一筆私募股權基金，該基金的投資標的是價值在7.5億至20億元之間的企業。該基金隸屬高盛資產管理部門，名為「West Street Capital Partners VIII」，平均投資額3億元，以持有具控制權股分的企業為主。

特斯拉上海廠降產能

知情人士表示，即使完成升級，特斯拉仍計畫年底前將其上海廠產能保持在約93%的水平，對這家美國電動車製造商來說是罕見的決定。自該廠於2019年底開始運轉以來，特斯拉一直在該廠進行滿載生產，最近將其每周產量提高30%至最多2.2萬輛。

7月全美房價降幅史上最大

根據史坦普CoreLogic Case-Shiller指數，7月全美房價年增15.8%，雖然漲幅很大，但遠低於上月的18.1%，跌幅為該指數史上最大。10大城綜合指數年增14.9%，低於6月的17.4%。20大城綜合指數上漲16.1%，低於上月的18.7%。受調降的每個城市同比漲幅都低於6月。

8月核心資本財訂單超過預期

商務部表示，不包括飛機在內的非國防資本財訂單8月激增1.3%，超過預期，代表第3季企業設備支出反彈，但訂單成長也部分反映出價格上揚。所謂的核心資本財訂單在7月時成長0.7%。該數據未經通貨膨脹進行調整。經濟學者預測核心資本財訂單成長0.2%。

電動車 指數 特斯拉

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