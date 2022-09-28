我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克和伍德擔心的通縮不存在？「大賣空」貝瑞這樣說

颶風「伊恩」逼近佛州 百萬居民被要求撤離

經濟若續衰退 史指下探3000點

財經新聞組／綜合報導

史坦普500指數26日收於3665.04點，創2022年新低，但加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)認為，史指可能會再下跌約4%，達到3500點；如果美股出現上世紀70年代的崩盤走勢，甚至可能跌到3050點。

RBC美國股票策略主管卡瓦西納(Lori Calvasina)表示，「我們認為美股正處於一個重要考驗的風口浪尖。」「如果史指數經歷典型的衰退下跌27%，該指數將跌至3501點。如果像上世紀70年代那樣收縮63%，本益比將降至14倍，意味著將跌至3052點。」

卡瓦西納分析了10年期美國國債殖利率、個人消費支出通膨指數(PCE)和1970年代以來的其他數據，預計史指的本益比將從目前的約18倍降至16.35倍。

他表示，這樣的下跌意味著史指的本益比將從疫情高點的37.8倍回落57%，「接近1970年代和1990年代末至21世紀初科技泡沫之後出現的收縮。」

RBC目前預計，大型股的2022年每股獲利將為218美元，如果按這種規模回跌計算，意味著史指將較目前水平再下跌4.2%，在12月31日跌到3564點。

卡瓦西納補充指出，另一項分析顯示，史指甚至會進一步下跌至3501點附近。畢竟，從歷史上看，史指在1937年的經大蕭條期間及其前後下跌了27%；不包括2001年的經大衰退和1945年美股未見回跌的衰退。如此規模的跌幅將使史指跌至略高於3500點。

這位分析師還說，如果做出更悲觀的預測，史指的本益比可能會下降63%，這是1970年代經濟停滯時期出現的跌幅。這將使該指數的本益比降至14倍，意味著史指將跌至3052點。

卡瓦西納表示，史指的3500點「將是關注的關鍵，因為這個數字將代表經濟衰退的中值。」

指數 美股 殖利率

上一則

花旗：麥當勞宜列負面觀察

下一則

中國37城限購鬆綁 刺激買房

延伸閱讀

3大指數齊重挫 道瓊跌進熊市 史指今年新低 那指連五日下滑

3大指數齊重挫 道瓊跌進熊市 史指今年新低 那指連五日下滑
財經簡訊

財經簡訊
全球陷衰退機率竄升至98% 華爾街萬物皆拋售氛圍濃

全球陷衰退機率竄升至98% 華爾街萬物皆拋售氛圍濃
美經濟陷衰退隱憂 道瓊陷熊市 史坦普創2020年12月最低

美經濟陷衰退隱憂 道瓊陷熊市 史坦普創2020年12月最低

熱門新聞

美聯準會主席鮑爾周三警告，美國房市恐迎來一次「難難修正」。（美聯社）

房價減速 鮑爾：曾火熱的美國房市恐迎來「艱難修正」

2022-09-21 19:29
聯準會主席鮑爾。(歐新社)

Fed鮑爾說了什麼讓市場驚慌？就是這5大重點2大訊息

2022-09-21 19:00
聯準會主席鮑威爾再次宣布升息，希望藉此遏阻通膨。(Getty Images)

投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

2022-09-23 22:27
末日博士羅比尼警告，美國乃至全球今年底將發生「漫長而慘烈」的經濟衰退，美股可能暴跌40%。(路透)

末日博士：全球年底陷漫長慘烈衰退 美股暴跌40%

2022-09-20 19:31
聯準會（Fed）今天下午宣布升息3碼，聯邦資金利率區間提高至3％～3.25％區間。路透

Fed連續第3月升息3碼 「終點利率」將達4.6%

2022-09-21 14:30
在聯準會(Fed)將利率提高3碼(75個基點)，並預測未來將進一步大幅升息以遏制飆升的通膨後，美股在震盪交易中下跌。(美聯社)

升息必致衰退 道指跌522點

2022-09-21 16:44

超人氣

更多 >
想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點

想坐頭等艙？ 空姐曝「免費升級法」：對我好一點
陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成

陪審團判決：芝中國留學生任中國間諜罪成
9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子

9/29全美咖啡日 酗免費咖啡好日子
世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？

世說新聞╱華男與新冠妻同床10日 竟未染疫 原因是？
Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」

Jennie裸照事件後首現身 哽咽畫面曝光「別讓我哭」