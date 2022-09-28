經濟若續衰退 史指下探3000點

史坦普500指數 26日收於3665.04點，創2022年新低，但加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)認為，史指可能會再下跌約4%，達到3500點；如果美股 出現上世紀70年代的崩盤走勢，甚至可能跌到3050點。

RBC美國股票策略主管卡瓦西納(Lori Calvasina)表示，「我們認為美股正處於一個重要考驗的風口浪尖。」「如果史指數經歷典型的衰退下跌27%，該指數將跌至3501點。如果像上世紀70年代那樣收縮63%，本益比將降至14倍，意味著將跌至3052點。」

卡瓦西納分析了10年期美國國債殖利率 、個人消費支出通膨指數(PCE)和1970年代以來的其他數據，預計史指的本益比將從目前的約18倍降至16.35倍。

他表示，這樣的下跌意味著史指的本益比將從疫情高點的37.8倍回落57%，「接近1970年代和1990年代末至21世紀初科技泡沫之後出現的收縮。」

RBC目前預計，大型股的2022年每股獲利將為218美元，如果按這種規模回跌計算，意味著史指將較目前水平再下跌4.2%，在12月31日跌到3564點。

卡瓦西納補充指出，另一項分析顯示，史指甚至會進一步下跌至3501點附近。畢竟，從歷史上看，史指在1937年的經大蕭條期間及其前後下跌了27%；不包括2001年的經大衰退和1945年美股未見回跌的衰退。如此規模的跌幅將使史指跌至略高於3500點。

這位分析師還說，如果做出更悲觀的預測，史指的本益比可能會下降63%，這是1970年代經濟停滯時期出現的跌幅。這將使該指數的本益比降至14倍，意味著史指將跌至3052點。

卡瓦西納表示，史指的3500點「將是關注的關鍵，因為這個數字將代表經濟衰退的中值。」