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花旗：麥當勞宜列負面觀察

財經新聞組／綜合報導

長期分析餐飲業的分析師警告，麥當勞股票短期內可能會暫時冷卻。

花旗分析師塔爾(Jon Tower)建議將麥當勞股票列入「90天負面催化劑觀察名單」。

作為道瓊工業平均指數的成分股，麥當勞一直是相對安全的避險資產：過去6個月股價小幅上漲，而同期道指下跌16%。

相對優異的表現證明，投資人持續看好麥當勞是因為它的股利穩定，殖利率達2.3%，以及傾向認定消費者在經濟衰退期間將轉向更便宜的食品。它上半年的穩健銷售趨勢也贏得了華爾街的讚賞。

但塔爾指出，這種氛圍可能會改變。他將麥當勞的目標價由275元調降至246元，重申「中性」評級，並置於「90天負面催化劑觀察名單」。

他對麥當勞股票持負面看法，是出於多種原因。他說，「麥當勞股票的風險回報越來越低，在進入第3季和冬季月份之際，歐洲的外匯和宏觀經濟挑戰對每股獲利預期影響迫在眉睫，估值與市場相比接近歷史高點，幾乎沒有吸收負面估計修正的空間。」

再者，歐洲經濟放緩對麥當勞來說是個越來越大的風險來源。塔爾表示，「歐洲主要市場的通貨膨脹率迅速上升，現在正對可自由支配消費能力造成逾兩位數的影響。進入冬季，風險更加上升，尤其是因為能源使用量增加和能源價格的潛在連鎖反應。」

最後，他說，美國部門無法撐起整個麥當勞，「我們理解並同意美國業績持續走強的預期；然而，估計美國業務要在現有預期上實現中個位數的同店銷售額上升，才能抵消其他影響獲利的因素。比如強勢美元以及歐洲同店銷售總額低個位數的打擊。事實證明投資人認為這兩個主題都足以降低獲利。」

麥當勞 股票 投資

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