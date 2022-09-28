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司法部提告 喊停美航捷藍結盟

財經新聞組／綜合報導
美國航空與捷藍航空合組東北聯盟，遭司法部控訴反競爭。（美聯社）
美國航空與捷藍航空合組東北聯盟，遭司法部控訴反競爭。（美聯社）

司法部27日在波士頓出庭，希望法院能取消美國航空和捷藍航空在東北部實施長達一年半的合作協議。

拜登政府認為，該協議實際上是合意推高票價。去年9月，司法部與6個州和哥倫比亞特區的總檢察長一起提起訴訟，要求阻止該合作夥伴關係；該合作夥伴關係在川普執政的最後幾天獲得批准。

這場反壟斷審判將是對拜登總統任內司法部的最新考驗。然而，過去一段時間這類行動遇到障礙。本月稍早，一名聯邦法官駁回司法部阻止聯合健康(UnitedHealth)收購Change Healthcare的提議。上周，另一位聯邦法官駁回司法部阻止美國兩家主要精煉糖廠的合併協議。

捷藍航空剛以38億元收購廉航公司Spirit Airlines，躋身美國第五大航空公司；該交易也可能面臨監管機構的高障礙，但不在這項訴訟中。兩家航空公司合組的東北聯盟(NEA)允許雙方分享收入、協調航線和出售彼此機上座位。它們表示，這有助於在紐約市和波士頓及其周邊擁擠的空域更能與競爭對手如聯合航空和達美航空競爭。

根據諮詢公司ICF數據，美國航空和捷藍航空在紐約市主要機場的離港座位總數占比率約31%，而聯航占24%，達美航空占22%。在波士頓，NEA的航空公司擁有45%的出發座位比率，達美航空為24%，聯航為8%。

司法部在訴訟中指出，該聯盟「將消除美國航空和捷藍航空之間的激烈競爭，不再為往返這些機場的消費者提供更低票價和更高質量的服務」，「它還將捷藍航空的命運與美國航空的命運緊密相連，削弱捷藍航空在全國市場上與美國航空競爭的動機。」

美國航空和捷藍航空在24日提交的預審簡報中表示，沒有證據證明該聯盟對消費者造成傷害，並且它允許它們在容量有限的機場擴張，而它們在這些機場無法靠自己的力量進行擴張。

司法部 機場 波士頓

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