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美元指數衝 亞幣風險升

編譯季晶晶、劉忠勇／綜合報導

美元匯率勢如破竹，美元對六種主要貨幣走勢的DXY美元指數繼上周五攻克113大關後，26日再度挑戰114，繼續改寫20年新高。上周跌抵37年谷底的英鎊26日一口氣跌到史上新低，歐元也再寫20年低點紀錄。而日圓和人民幣亞洲兩大貨幣一路敗退，分析師警告，亞洲市場可能重現金融危機時期的壓力水準。

聯準會（Fed）上周三度升息3碼後，與其他國家利差愈拉愈大，吸引資金流向美國，也導致美元走勢愈強，加上各國為了對抗通膨而升息，都不惜付出經濟衰退的代價，使資金為求避險更進一步擁抱美元。在此氛圍下，美元指數上周勁升3.1%至113.192，26日亞洲盤再漲1.2%至114.527。

歐元兌美元上周重挫3.3%跌到20年谷底，26日最深再跌1.4%%至0.9554，已連續五日走貶。英鎊兌美元大跌逾4.5%，創歷史新低。金融市場對英國新任財相夸騰上周五公布50年來最大規模減稅方案嗤之以鼻，擔心英國財政健全度與永續性。英鎊上周五應聲重貶3.6%至1.0859美元，創1985年以來最低。夸騰無視市場警訊，繼續釋出可能擴大減稅的信號，英鎊兌美元26日在亞洲盤一舉跌到1.0350美元的歷史谷底。

在此同時，日本和中國央行的鴿派決策，與美國聯準會超鷹派政策漸行漸遠，日圓和人民幣都走跌。如果亞洲兩大經濟體的貨幣暴跌，可能引發亞洲貨幣爭先恐後貶值、以及需求和消費者信心下滑的惡性循環，更可能造成海外資金撤出亞洲市場，導致大規模資本外逃，爆發全面性的危機。

瑞穗銀行駐新加坡的經濟和策略主管瓦拉森表示，在某些方面亞洲市場面臨的壓力已接近全球金融海嘯時期的水準，如果跌幅加深，下一步將是亞洲金融危機。

星展首席經濟學家貝格說，亞洲國家的最大威脅是外匯風險而非利率風險。歸根結底，所有亞洲國家都是出口國，我們可能看到1997和1998年時的情景重現。

貨幣 指數 英國

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