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財經簡訊

財經新聞組／整理

亞馬遜10月再辦Prime Day

亞馬遜下個月將舉辦另一場類似Prime Day的熱門促銷活動，這是該公司首度同年舉辦兩次此類活動。該公司表示，該活動將稱為「Prime初期銷售」，將於10月11日至12日舉行。Prime副總裁加尼(Jamil Ghani)說 ，該活動僅向亞馬遜主要訂戶開放，並將以「成千上萬的假日交易」為重點。

隱私問題 TikTok恐遭英罰款

經過調查，英國可能會對TikTok罰款2700萬英鎊（2891萬美元）。調查發現，這個短影音軟體未能維護使用該平台的兒童隱私，從而違反了英國的數據保護法。調查發現，Tiktok可以在未經父母同意的情況下處理13歲以下兒童的數據，並且未能以透明的方式向其用戶提供適當的訊息。

特斯拉德國廠火災已滅

根據當地消防局表示，當地時間周一凌晨3:30德國特斯拉廠的大火已被熄滅，沒有任何傷亡報導，起火原因尚未確定，警方正在調查。發言人說，回收場地的800立方米紙板、紙張和木材廢料起火，當地消防隊出動。特斯拉消防部門約5小時後接管現場，不過當地消防員仍守在現場。

梅西百貨將雇4.1萬季節員工

梅西百貨宣布在即將到來的假期購物季在其同名梅西百貨、Bloomingdale和Bluemerercury分店、供應鏈和呼叫中心雇用4.1萬個全職季節性職位。這些季節性工作的數量與前幾年徵才數量相對一致。但較去年減少46%。

恐慌指數站上30 6月來新高

美股的恐慌水平只花了3個月就達到最高水平，因為人們對利率上升、可能的貨幣災難和經濟衰退越來越感到恐懼。CBOE波動率指數(VIX) 躍升近3點至32.26點，為6月中旬以來最高水平。自6月16日以來，追踪史坦普500的30天隱含波動率指數VIX就從未站上30點。

Peloton行銷長跳槽Autodesk

在這家運動器材製造商進行廣泛的高管重組幾周後，Peloton行銷官崔思德(Dara Treseder)將離開公司。她的最後上班日是10月4日，之後將前往Autodesk出任行銷長。曾在蘋果和高盛領導行銷團隊她在Peloton負責行銷和會員管理，直接向 CEO麥卡錫(Barry McCarthy)匯報。

梅西百貨 特斯拉 亞馬遜

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