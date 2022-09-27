半導體雖回跌 明年會更痛苦

雖然部分半導體產業領域已經出現「全面回跌」，但摩根史坦利 表示，整體產業要到明年才可能感受到真正的痛苦。

由摩爾(Joseph Moore)領導的分析師團隊指出，半導體類股可能會出現庫存調整。該團隊發現這塊領域存在需求問題，主要反映在消費電子市場，特別是PC和遊戲機的電子遊戲。

以個股而言，大摩將AMD的2022年每股獲利預期從4.24元調降至4.02元，並將2023年的每股獲利預期從4.72元調降至4.40元。

不過，大摩也指出，AMD的Genoa系列產品正如期推出，這應該有助於該公司繼續推動市占率上揚，因為其主要競爭對手英特爾的Sapphire Rapids晶片組延後上市。

高通最近表示其汽車 業務的IC設計收入已從190億元升至300億元。摩根史坦利表示，該公司第4季和明年的估值預計「略低於普遍預期」，但該股估值「非常有吸引力」，並有跡象顯示最近的股價上漲應該會持續下去。

此外，摩根史坦利表示，GlobalFoundries可能會受惠益於持續的貿易緊張局勢，並指出代工廠短缺有助於為其客戶提供更大的知名度，讓該公司成為「轉型商業模式時的首選合作夥伴」。

大摩補充指出，西部數據的NAND業務可能會繼續「非常疲軟」，預計該公司在12月當季將出現虧損，因為該公司是近期面臨「最重大挑戰」的公司。

相較之下，Microchip Technology Inc.受惠於當前環境，有助其業務去槓桿化。摩根史坦利認為，在經濟低迷襲來時，該公司的業績表現與其他基礎雄厚的公司「一致」。且該公司已能產生足夠的現金，有利於投資 。

至於英特爾和美光科技等支出較大的公司，從歷史本益比帳面價值來看雖被視為「合理」，但從自由現金流的角度來看，它們就顯得更貴了。（財經新聞組）