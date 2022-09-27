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房租上月從高點回跌 2年來首降

編譯周芳苑／綜合26日電

多項調查一致顯示，全美8月房租兩年來首見下跌，從創紀錄高點回跌，數百萬疫情下歷經房租急漲的租戶稍可緩解壓力。

房地產數據公司CoStar Group指出，全美8月公寓租金較7月下跌0.1%，為2020年12月以來首見跨月下跌。出租公寓掛牌網站Rent.com調查顯示，8月一房公寓租金下跌2.8%；房產掛牌網站Realtor.com調查顯示，8月租金較前一個月微跌。

Realtor.com表示 ，8月租金首跌，但與2020年8月以來累計23%的漲勢相較微不足道，不保證租金不會上漲；Zillow Group經濟學者迪文蓋(Orphe Divounguy)說，越來越多人因房貸利率上揚、房價近歷史高點而不買房，租屋需求不太可能大減。

但多位經濟學者看空房租前景。CoStar預測，9月將連續第二個月下跌；其他分析師預計，至少年底前租金將逐月下跌或至少持平，與2021年同期租金飆漲成鮮明對比。

過去兩年租金漲幅創新高，分析師歸因於疫情初期封鎖導致被壓抑的公寓需求激增，房價上漲阻退買房也帶動租屋需求；如今漲勢趨緩主因新公寓增加、消費者信心下降而不願付高價租屋。

對負擔沉重的租屋族來說，租金明顯下跌還早，原因之一是，多數租約為期1、2年，當今市場行情與多數人實付租金間有落差，這說明了勞工統計局消費者物價指數住房成本仍上漲。

儘管目前租金已跌至歷史高點以下，與前一年同期相較，全美多數地區租金上漲，續約或正在找新住處的租屋者所付租金還是可能較目前所付租金高。

CoStar數據顯示，全美8月房租較去年同期高7.1%。

依城市看，房產公司Douglas Elliman報告顯示，8月曼哈頓租金中間值在連7個月創新高後首次下跌；RealPage數據顯示，鳳凰城續租的租屋者減少，租金8月下跌0.4%。

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