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沃爾瑪藉Roblox平台 跨元宇宙

財經新聞組／綜合報導

沃爾瑪在Roblox遊戲平台上發表兩項虛擬體驗，正式跨入元宇宙世界。

這家零售巨頭首度涉足虛擬世界的方式，包括銷售玩具、一場熱門藝人的音樂節、一堆不同的遊戲以及一家稱為「verch」的虛擬商店，與顧客在沃爾瑪實體店面和網站上可以找到的東西完全一樣。

這兩種體驗被稱為沃爾瑪樂園(Walmart Land)和沃爾瑪遊戲宇宙(Walmart’s Universe of Play)。

沃爾瑪行銷長懷特(William White)表示，Roblox將是個測試園地，因為它正考慮進軍元宇宙(Metaverse)。他說，這些經驗是為下一代購物者所設計，尤其是平均25歲的Z世代。

沃爾瑪早已悄悄地申請與元宇宙有關的商標。部分商標顯示該公司有興趣製造或出售虛擬商品，並向用戶提供虛擬貨幣以及非同質性代幣(NFT)。

他說，目前，沃爾瑪不會從沉浸式的經歷中賺錢。玩家在Roblox上投入虛擬商品以賺取代幣或其他獎勵。這些體驗將包括全國名品牌如「驚奇娃娃」(L.O.L. Surprise!)和Skullcandy耳機。不過他說，這是根據它們在Roblox年輕遊戲玩家中的受歡迎程度，並非基於銷售額。

沃爾瑪將來可能會靠此盈利，像是向品牌收取虛擬世界上架費或在虛擬體驗轉變成現實店面或線上購物時抽成。

沃爾瑪 元宇宙 虛擬貨幣

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