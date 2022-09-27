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強勢美元 市場動盪 惡性循環

財經新聞組／綜合報導
美元持續強勢，大幅影響國際金融市場。（歐新社）
美元持續強勢，大幅影響國際金融市場。（歐新社）

全球股市上周走勢淒慘，與此同時，美元指數飆升至20年來新高，非美元貨幣集體走弱，在全球金融市場播下波動的種子。

在聯準會(Fed)將關鍵政策利率調升3碼(75基點)後，歐元兌美元、英鎊兌美元和美元兌日元進一步暴跌，而美元指數23日升至2002年以來最高水平，並創2020年3月以來最大單周漲幅。

英鎊兌美元23日跌至37年低點，而歐元則首次跌破0.98美元。日元跌至24年新低。日本政府上周宣布進行干預以支撐貨幣價值，為1998年以來首見。

DataTrek Research聯合創始人柯拉斯(Nicholas Colas)表示，非美貨幣需要穩定下來，國際股市才能找到「持久的底部」。他在最近的報告中表示，自2000年代初以來，動盪市場中的強勢美元一直是市場壓力的主要來源。

不過，Brinker Capital Investments資深投資組合經理人史托瑞(Brian Storey)表示，強勢美元與全球市場動盪之間的關係是「雞生蛋」的問題。

美元持續上漲之際，投資人者因擔心全球經濟衰退而放棄高風險資產，尋找避風港。分析師表示，美元飆升部分源自貨幣套利交易，投資人借入日元等低收益貨幣，然後將其轉換為美元等高收益貨幣，以獲取更高的利率。

美國聯邦基金利率目前的目標區間為3%-3.25%，而日本央行則維持負利率。

Spectra Markets總裁唐納利(Brent Donnelly)表示：「隨著Fed變得更加鷹派，固定收益和美債殖利率迅速上升，吸引資金流向美國。」

就是這種惡性循環，較高的殖利率讓人們感到緊張並拋售股票，推動美元的避險買盤。

Fed暫停收緊貨幣政策或許可以減緩美元的漲勢。然而隨著通膨持續升溫，Fed堅決打擊通膨，要它收手暫無可能。

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