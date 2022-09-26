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聯準會多位官員表示 控制通膨是首要任務

編譯季晶晶／綜合外電
克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特認為有必要進一步升息。她希望看到通膨降溫數月之後才得出通膨觸頂的結論。（路透）
克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特認為有必要進一步升息。她希望看到通膨降溫數月之後才得出通膨觸頂的結論。（路透）

美國聯準會多位官員周一強調了降低通膨的必要性，儘管會對就業構成風險。官員暗示，金融市場的動盪可能也是決策者考慮的因素。

波士頓聯準銀行總裁柯林斯（Susan Collins）和達拉斯聯準銀行總裁洛根（Lorie Logan）周一均在履新以來的首次公開發言中，把恢復物價穩定稱之為「首要」任務。

柯林斯在大波士頓商會上表示，「正如聯邦公開市場委員會（FOMC） 的預示，要讓通膨恢復到目標水準，需進一步收緊貨幣政策，重要的是看到明確而令人信服的跡象，顯示通膨正在下降」。柯林斯今年在聯邦公開市場委員會有投票權。

洛根在出席德州獨立銀行家協會主辦的活動時說：「我們考慮收緊貨幣政策時，我認識到這將對勞動市場產產生嚴重影響，我會認真對待。但我認為，牢記恢復價格穩定是勞動市場長期更強基礎，這點非常重要。」洛根今年對貨幣政策沒有投票權。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）在華盛頓郵報舉辦的活動上也說，美國央行需控制通膨。 他被問到英國市場動盪時表示，那不是什麼好事，需再觀察外溢風險：「關鍵問題會是，這對最終削弱歐洲經濟意味什麼。與歐洲的貿易對我們的經濟表現至關重要，如果那方變弱，會給我們帶來更多壓力」。他今年在貨幣政策上沒有投票權。

同日，克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）在為麻省理工學院Golub金融與政策中心組織的活動所準備的講稿中表示，「雖然緊縮步伐已相當快，但仍有必要進一步升息」以遏制居高不下的通膨。她希望看到通膨降溫數月之後才得出通膨觸頂的結論。

今年對貨幣政策有投票權的梅斯特沒明確指出，今年還要再收緊多少，但她說官員將「堅決」努力把通膨壓到2%，雖然「隨產出和就業成長放緩，失業率上升，一路上會有痛苦和顛簸，但當前持續的高通膨對許多家庭和企業來說也非常痛苦」。

她同時表示，關注美國經濟也不要忽視世界其他地區的情況：「我們將制定適合於美國經濟的貨幣政策，但我們不是在真空環境裡做這件事，不會以為我們是一個孤島，與世界其他地區互不聯繫。」

貨幣 投票 就業

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