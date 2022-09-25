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達里歐：緊縮周期只完成一半 停滯性通膨將持續至2024

編譯林聰毅／綜合外電
億萬富豪投資人達里歐說，全球緊縮周期只進行到一半，停滯性通膨將持續至2024。（照片來源：每日經濟新聞）
億萬富豪投資人達里歐說，全球緊縮周期只進行到一半，停滯性通膨將持續至2024。（照片來源：每日經濟新聞）

美國億萬富豪投資人兼避險基金大師達里歐（Ray Dalio）預言，全球貨幣緊縮周期以及對抗失控通膨的戰爭才進行到一半，在停滯性通膨情況下，全球經濟未來兩年處境艱困。

面對飆升的通膨，美國聯準會（Fed）上周連續第三次宣布升息3碼（75個基點 ），隨著美元兌其他貨幣走強，其他央行承受更大的升息壓力。

達里歐上周在首爾舉行的世界知識論壇（WKF）表示，緊縮政策必須持續到通膨獲得控制為止，預計這將會在18 個月後達成。

這位橋水基金（Bridgewater Associates）創辦人兼共同董事長與共同投資長說示，目前10年期美國公債的損益平衡通膨率（BEI）略低於3%，他認為這項通膨率會升至4.5%左右甚至5%，才會澆熄市場熱情。

BEI的計算方法是由名目債券殖利率減去抗通膨債券的殖利率。10年期BEI若在3%以下，顯示未來10年的通膨年率將低於3%。

美國通膨上揚意味著Fed將維持其緊縮立場，代價是更嚴重的經濟放緩。達里歐預測：「我認為，在接下來的18個月裡，通膨將變得更加嚴重。2024年將是非常糟的一年。」

新興和邊境市場資產管理公司Mobius資本夥伴公司的創辦人墨比爾斯（Mark Mobius）在另一場WKF會議上預測，股市的熊市將會持續下去，他並預期全球股市將再下跌10%。

紐約人壽投資管理公司投資長Jae Yoon 在另一場研討會上表示，由於預期聯準會將再升息5碼，明年標普500指數將跌至3,300點以下。

投資 殖利率 升息

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