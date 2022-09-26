鮑爾：疫後經濟 進入新常態

「Fed傾聽」活動自2019年開始在全美各地舉辦，聯準會主席（中）率央行官員列席傾聽民眾對貨幣政策處理方式的意見反饋。（歐新社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾 23日表示，歷經新冠肺炎疫情衝擊後，美國經濟或許正進入某種「新常態」。

在9月利率 政策會後的首場公開活動中，鮑爾只發表簡短歡迎詞，未提及利率展望，也未對經濟前景提出更多具體看法。「Fed傾聽」活動自2019年開始在全美各地舉辦，央行官員列席傾聽民眾對貨幣政策處理方式的意見反饋，儘管政策檢討已在2021年完成，此活動繼續舉辦，維持與一般民眾的意見交流。

彭博資訊統計，未來一周，Fed官員總計將有22次機會，對外發表對通膨和利率路徑的看法。

Fed官員在這場座談會上聽到一致的訊息：短缺仍影響人員流動率高的企業。密西根顧問公司Harbour Results代表華頓就說，中小企業客戶反映「招不到人手」。

美國央行官員上周第三度升息 3碼（0.75個百分點），是1980年代擊退通膨以來最猛烈的升息循環。鮑爾與其同僚為了把衝上近40年高峰的通膨壓下來，正火速提高利率，力圖矯正去年未預見通膨竄起的錯誤。今年俄羅斯入侵烏克蘭，刺激世界各地糧食與能源價格暴漲，使通膨更惡化。

華頓商學院教授席格爾（Jeremy Siegel）23日批評，Fed去年沒收緊貨幣政策，讓通膨坐大，是一大政策失誤；如今Fed升息和緊縮貨幣政策用力太猛，又再次犯錯，將導致一波衰退，使勞工和中產階級付出代價。

席格爾說：「大宗商品全面急漲時，鮑爾和Fed對通膨視若無睹，認為2022年沒必要提高利率。現在，同一批商品和資產價格跌下來，他又說，對付頑固的通膨，Fed必須維持緊縮到2023年底。依我之見，完全沒道理。」

鮑爾則在座談會結尾做總結時，向民眾分享疫後經濟經歷致謝，讓Fed在分析數據之餘，也聆聽民眾現身說法。