蘋果將贊助超級盃 中場秀

美國國家足球聯盟(NFL)與蘋果的Apple Music達成一項多年協議，自2023年2月的NFL冠軍賽開始贊助超級盃中場秀。超級盃通常是一年中收視率最高的電視節目，中場秀已成為知名藝人的特有秀場。2022年第51屆超級盃中場秀有超過1.2億觀眾收視。

聯邦快遞漲運費並減成本

聯邦快遞宣布調高包裹運費，並詳細說明削減成本的作法。其快遞、地面送貨和送貨到府的運費將平均增加6.9%，而聯邦貨運運費將平均增加6.9-7.9%。它還經由停飛貨機和減少航班省下15億至17億元。在關閉部分營業據點、周日暫停營業和其他費用加總後，可節省3.5億至5億元。

續約率高 好市多 年費不動

好市多決定不提高會員年費，因為第4季續約率創下歷史新高。不過財務長加蘭帝(Richard Galanti)表示，這是時間問題，而非選擇題。好市多通常每5到6年提高一次年費。上次是在2017年6月，部分分析師預計2023年初將再度調漲。第4季會員年費增加約7%，達13億元，約占總營收2%，超出預期。

福特56億電動車園區動土

福特汽車位於田納西州的Blue Oval City正式動土，這是一座價值56億元的工業園區，涵蓋電動車組裝、電池生產和供應商。不到一年前，福特宣布這項號稱史上最大的製造業投資。該公司和合作夥伴SK Innovation斥資114億元在田納西州和肯塔基州建廠，將創造1.1萬個新工作崗位。

捷藍航空地勤擬組織工會

一個大型航空公司工會表示，它在捷藍航空大約3000名機隊服務人員中獲得足夠支持，將尋求進行工會化投票。國際技師和航大勞工協會表示，將向國家調解委員會(NMB)提交工會投票申請。該勞工組織包括行李搬運工和其他地勤人員。

9月製造業PMI 4個月首升

標準普爾全球表示，其追踪製造業和服務業的美國綜合採購經理人指數 (PMI)從8月終值44.6升至9月初值49.3。指數低於50代表收縮。製造業PMI從8月的51.5微升至9月的51.8，為4個月來首度回升；服務業PMI從8月的43.7升至49.2。綜合新訂單指數從8月終值47.4反彈至51.2。