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投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

利率升+匯市亂　道指跌破3萬點

財經新聞組／綜合報導

由於利率飆升和外匯動盪加劇了對全球經濟衰退的擔憂，美股23日暴跌，金融市場度過了殘酷的一周。

道瓊工業平均指數下跌486.27點或1.62%至2萬9590.41點。史坦普500指數下跌64.76點或1.72%至3693.23點。那斯達克綜合指數下跌198.88點或1.8%至1萬867.93點。

道指創下年內新低，自6月17日以來首次跌破3萬點。盤中一度暴跌826點，較近期高點下跌19.9%，瀕臨熊市。

所有主要股指在過去6周出現5周下跌，道指全周下跌4%。史指和那指則分別下跌4.65%和5.07%。這也是主要​​股指連續第4個交易日下跌。

在英國公布一系列涵蓋減稅在內的全新經濟計畫，讓目前最擔心通膨的市場感到不安後，英鎊兌美元匯率創下逾3年新低。歐洲主要股指當天下跌2%。

在Fed升息後，本周債券殖利率飆升，2年期和10年期美國國債殖利率觸及10多年來未見的高位。

由於利率上升，高盛調降年底史指目標價，預計自此還會至少下跌4%。

最受衰退拖累的股票本周領跌，史指中的非必需消費品類股下跌7%。消費必需品是本周表現最好的類股，也下跌2.15%。

史指至少91%的個股收盤下跌，主由能源股領跌。APA Corp.和Marathon Oil領跌史指，分別下跌11.43%和10.92%。

殖利率 指數 匯率

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