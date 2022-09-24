谷歌CEO：別把樂趣和金錢劃等號

當谷歌 試圖向員工說明成長放緩、成本削減和對公司文化的變革時，CEO皮查(Sundar Pichai)有些招架不住。

在本周舉行的公司全員會議上，皮查面臨員工提出有關削減旅遊和娛樂預算 、管理生產力和潛在裁員的棘手問題。

谷歌員工最在乎的一個問題是：當谷歌走出疫情時「擁有高獲利和滿手現金」，卻在旅遊休閒預算上「與員工斤斤計較」。

皮查一開始很慎重地問答：「說怎麼說呢？」「要知道，我希望所有人都看看外面的新聞。事實上，你知道，過去10年是最艱難的宏觀經濟背景，我們的責任更重。作為一家公司，齊心協力度過這樣的時刻是很重要的。」

谷歌母公司Alphabet、Meta和其他科技公司正面臨一系列經濟挑戰，包括潛在的衰退、通膨飆升、利率上升和廣告支出減少。在過去十多年裡，以高成長和豐富的員工福利 而著稱的科技公司正開始感受到另一種不同的打擊。

Alphabet 7月財報顯示連續第二季獲利和營收低於預期，第3季銷售成長預計將降至個位數，較去年同期低40%以上。皮查承認，給谷歌帶來挑戰的不僅僅是經濟，還有谷歌不斷擴大的組織架構。

儘管如此，他在會中有時也不免動氣，提醒員工：「我們不是總能按意願選擇宏觀經濟條件。」

皮查的確提到削減成本這個更重要的主題，並表示即使某些東西例如某些福利被取消，谷歌的文化仍然可以令人愉快，「我記得當谷歌還很小但鬥志旺盛的時候，並沒有太多有趣的東西。我們不應總是把樂趣等同於金錢。你可以加入一家努力工作的新創公司，很開心地工作，而不一定與金錢劃上等號。」