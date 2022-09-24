電動車銷量 今年將創新高

今年電動車銷售將創新高，但還不足以達到淨零排放目標。（歐新社）

根據國際能源署(IEA)的數據，今年電動車 銷量可望創下歷史新高，但其他領域還需要做得更多才能在2050年實現淨零排放。

IEA在其「追蹤潔淨能源進展」(TCEP)的最新報告中表示，「許多產業出現令人鼓舞的進展。」但警告，需要「更強有力的努力」才能讓世界在本世紀中葉「走上實現淨零排放的軌道」。

每年發布的TCEP研究能源系統的55個項目。以2021年為例，它分析這些組成部分在達到「2030年前關鍵中期里程碑」的進展。

在電動車方面，IEA表示，2021年全球銷量翻了一倍，占總汽車 銷量近9%。展望未來，「預計2022年電動車銷量將再創新高，占全球輕型汽車總銷量13%」。

IEA之前曾表示，2021年電動車銷量達到660萬輛。2022年第1季電動車銷量達到200萬輛，較2021年同期增加75%。

IEA表示，電動車和照明在2050年的淨零排放目標下「完全達到2030年的里程碑」；目前全球超過50%的市場正在使用LED技術。

雖然電動車前景廣闊，但IEA特別指出，它們「還不是一種全球現象。由於較高的購買成本和缺乏充電基礎設施，發展中國家和新興國家的銷售一直很緩慢」。

總體而言，其餘部分更具挑戰性。IEA指出，有23個項目「還未步上正軌」，另有30個項目被認為需要更多努力。

IEA說，「未步上正軌的項目包括提高建築設計的能源效率，開發清潔高效的區域供熱，逐步淘汰燃煤發電，消除甲烷燃燒，航空和海運轉用更清潔的燃料，以及使水泥、化工和鋼鐵生產更清潔。」

IEA報告充滿2015年「巴黎協定」的影子。該協議被聯合國 描述為「具有法律約束力的氣候變化國際條約」，意在「將全球暖化限制在遠低於工業化前水平的2攝氏度，最好是1.5攝氏度」。

若要實現1.5攝氏度的目標，到2050年將人為二氧化碳排放量降至淨零被視為至關重要。