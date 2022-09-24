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投資人情緒2008來最悲觀 高盛：經濟衰退硬著陸難避免

避險需求強 美元指數破112

編譯林奕榮／綜合報導
美元指數創新高，非美元貨幣短線承壓，市場認為強勢美元使全球金融面臨「厄運循環」重大風險。（路透）
美元指數創新高，非美元貨幣短線承壓，市場認為強勢美元使全球金融面臨「厄運循環」重大風險。（路透）

本周的超級央行周在聯準會（Fed）帶頭下，掀起全球升息潮。儘管各國紛紛跟進，本國貨幣仍不敵美元，DXY美元指數23日繼續上攻衝破112，竄升至2002年5月以來新高，歐元、英鎊、亞幣全倒。

Fed主席鮑爾矢言將堅定不移地對抗通膨，Fed的點狀圖也顯示明年美國利率將達到4.6%的峰值，預期在2024年之前不會降息。Fed升息前景加上俄烏局勢升溫，帶動避險買盤，推升美元指數衝上逾20年高點，紐約早盤一度大漲0.9%，報112.35。

歐元兌美元23日觸及0.9768美元，為20年新低；英鎊跌至1.1021美元的37年新低。美國前財長桑默斯甚至預言，英國當日稍早推出的大規模減稅救經濟措施太過「天真」，可能導致英鎊跌至與美元平價。

歐元區和英國的企業活動低迷程度在本月加深，因能源成本上升，標普全球9月歐元區綜合採購經理人指數（PMI）初值進一步下滑。英國PMI數據顯示本月企業活動下滑趨勢加劇，因成本飆升和需求疲弱。西聯國際銀行的外匯策略師維謝表示，最新數據凸顯「能源危機和經濟衰退的風險」，使英鎊及歐元挫跌。人民幣兌美元中間價23日報6.992元，創2020年8月3日以來新低；韓元兌美元貶至2009年以來最低水準，報1,409.3韓元，周線下跌1.5%，連續第七周下跌。澳幣、紐元、星元、泰銖、日圓也都繼續下探低點。

路透調查顯示，由於Fed保持鷹派立場，包括人民幣、韓元、星元、新台幣等多數亞幣，空頭部位均升至紀錄高點。路透報導，亞洲開發銀行（ADB）行長淺川雅嗣受訪時表示，美國快速升息和美元飆升可能引發亞洲新興國家的債務危機，資本管制和匯率干預是亞洲新興決策者可以使用的工具之一。

日銀出手阻貶，日圓兌美元22日上漲1.17%報142.35日圓，23日小幅下跌。

指數 英國 升息

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