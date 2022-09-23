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美激進升息 掀全球反向貨幣戰

編譯湯淑君／綜合報導
美國聯準會快馬加鞭升息已推升美元，帶動以美元計價的大宗商品行情大漲，使世界各地通膨火焰燒得更旺，逼得各國不得不跟進大幅提高利率。(路透資料照片)
美國聯準會快馬加鞭升息已推升美元，帶動以美元計價的大宗商品行情大漲，使世界各地通膨火焰燒得更旺，逼得各國不得不跟進大幅提高利率。(路透資料照片)

美國聯準會（Fed）第三度升息3碼，儘管大幅升息抗通膨對美國經濟或許是正確之路，卻在世界各地引來「以鄰為壑」的惡評，也導致世界各地此刻如火如荼上演「反向貨幣戰」（reverse currency war）。

倫敦金融時報（FT）報導，Fed快馬加鞭升息已推升美元，帶動以美元計價的大宗商品行情大漲，使世界各地通膨火焰燒得更旺。彼得森國際經濟研究所（PIIE）高級研究員歐布斯菲德就直言，Fed現在推行的是「以鄰為壑」的政策。Fed政策失誤的後果正輸出到全球各地，殃及美國貿易夥伴。

世銀警告，提高利率雖是撲滅通膨烈焰必要之舉，但同時也冒著把全球經濟推落衰退風險。隨全球利率齊飆、世界貿易銳減，金融情勢轉趨緊縮，可能在經常帳赤字龐大且外債高的新興國家引爆一波債務危機，重演1980年代初拉美爆發債務危機和撒哈拉沙漠以南非洲陷入債務違約潮的歷史。

世銀經濟學家寇斯和圭內特在巴隆周刊撰文警告，種種跡象顯示，全球經濟有同步陷入衰退之虞。美中歐三大成長引擎全面減速；往年各國可藉降息和擴大公共支出刺激成長，但這回各國決策當局面臨通膨飆升，反而加快升息腳步，財政刺激也縮手以穩定物價。

世銀警告，全球經濟正面臨50年來罕見的一波「國際貨幣與財政政策同步緊縮」情況，這將造成需求成長急踩煞車，在緩和物價壓力同時，也可能加劇景氣沉淪，觸發一波全球性衰退。

世銀呼籲，先進經濟體央行在評估貨幣政策決定時，須把其他央行政策納入考量，開發中經濟體央行必須做好準備，以因應全球同步緊縮貨幣政策的溢出效應。財政官員務必謹慎拿捏撤回財政支持措施的時機，並確保與貨幣政策目標相輔相成；同時須推行具說服力的中期財政計畫，鎖定財務脆弱家庭提供紓困。

各國政府也應採取行動疏通供應面瓶頸，以緩和通膨壓力。應採取措施擴大能源供給、紓解勞工市場緊繃，並強化貿易網路。

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