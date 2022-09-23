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3投資天王 看衰明後年經濟

編譯廖玉玲、葉亭均、季晶晶／綜合報導
有專家認為，美國的失業率確實會一直上升，而且經濟會陷入衰退。(路透資料照片)
有專家認為，美國的失業率確實會一直上升，而且經濟會陷入衰退。(路透資料照片)

美國聯準會（Fed）維持激進升息立場，促使知名投資人加強示警經濟與市場展望。「避險基金天王」達里歐認為美國經濟可能在明、後年陷入衰退，股債市將續跌；艾康認為「最壞時刻還沒到來」；「債券天王」岡雷克說，經濟已瀕臨衰退，Fed應放慢升息步伐。

全球最大避險基金橋水基金創辦人達里歐21日說，若Fed想成功壓制通膨，就須繼續大幅升息，調高短期和長期利率至接近4.5%，加上烏克蘭戰事持續，預期股市和債市將持續受衝擊，美國經濟可能在明年或後年陷入衰退。

在華爾街縱橫50多年的富豪投資人艾康也悲觀評估經濟前景，認為「最壞時刻還沒到來」，但他支持Fed本周升息3碼，甚至還能升4碼，因為「通膨很糟糕」。

有「債券天王」之稱的岡雷克表示，聯準會（Fed）應該放慢升息步伐了，因為經濟已頻臨衰退邊緣。

雙線資本（DoubleLine Capital）執行長岡雷克接受CNBC訪問時表示，聯準會應該在更早些時間多做點事，貨幣政策的影響很長遠而且充滿變數，「但我們已經緊縮一段時間了，而這些緊縮的效應終將累積成衰退。我認為Fed該放緩升息步調了。」

岡雷克認為，美國的失業率確實會一直上升，而且經濟會陷入衰退，他預估2023年衰退的機率達75%，而殖利率曲線倒掛的情況，「確實在為經濟問題閃爍著紅燈」。

升息 聯準會 殖利率

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