Target假期擬雇用10萬人

目標百貨(Target)宣布將在假期雇用10萬名季節性勞工，並自10月第一周就開始提供降價促銷。該公司表示，將在現有員工有機會安排假期輪班後雇用新員工。該零售商在2021年購物季雇用了相同數量的員工，而前一年則是雇用了13萬名。起薪在每小時15到24元間。

輝瑞經NGO分配新冠藥物

輝瑞公司將向NGO旗下全球基金(Global Fund)向132個低收入和中等收入國家提供最多600萬劑療程的新冠病毒藥劑Paxlovid，以尋求解決全球應對疫情的差異化，但須經當地監管部門批准。該公司已與幾家學名藥製造商達成協議，以較低的價格為發展中國家生產其治療藥物。

連7升 英央行升息50基點

英格蘭銀行投票決定將基準利率 從1.75%調升至2.25%，以應對仍高於目標5倍的通膨。這是連續第7次升息，將英國利率推升至2008年來最高水平。英國通貨膨脹率在8月略有下降，但同比上揚9.9%，仍遠高於該行2%的目標。剔除能源和食品的核心通膨率持平在6.3%。

達頓財報參差 重申財測不變

達頓餐廳(Darden Restaurants)上季業績喜憂參半，但仍重申2023財年的財測。這家Olive Garden和LongHorn Steakhouse的母公司表示，上季淨銷售額成長6.1%至24.5億元，低於預期。當季同店銷售額成長4.2%。淨利1.93億元，合每股1.56元，低於一年前的2.309億元和每股1.75元。

強美元抑支出 埃森哲降財測

IT服務公司埃森哲(Accenture Plc)預測第1季營收 低於預期，原因是高通膨和美元走強導致IT支出削減。截至8月31日當季營收為154億元，與預期基本一致。每股獲利2.6元，高於預期的2.57元。以外匯的負面影響8.5%計算，預測本季營收在152至157.5億元間，低於分析師估計的160.7億元。

首申失業金21.3萬人 低於預期

勞工部 表示，截至9月17日當周經調整後初領失業金人數21.3萬人，低於預期的21.8萬；前值自21.3萬人下修至20.8萬人，4周移動平均值21.6萬人。有一周時間落差的持續申領人數為137.9萬人，較上周修正後的140.1萬人減少2.2萬人，低於預期的140萬人，4周移動平均值140.4萬人。