反向貨幣戰開打 Fed猛升息「以鄰為壑」禍延全球

美國聯準會（Fed）快馬加鞭升息已推升美元，帶動以美元計價的大宗商品行情大漲，使世界各地通膨火焰燒得更旺，逼得各國不得不跟進大幅提高利率。（路透）

美國聯準會（Fed）21日第三度升息 3碼（0.75個百分點），儘管大幅升息抗通膨對美國經濟或許是正確之路，卻在世界各地引來「以鄰為壑」的惡評，也導致世界各地此刻如火如荼上演「反向貨幣 戰」（reverse currency war）。

Fed快馬加鞭升息已推升美元，帶動以美元計價的大宗商品行情大漲，使世界各地通膨火焰燒得更旺。世界各國央行 不得不跟著猛力升息，繼20日瑞典升息4碼（1個百分點）後，21日Fed再升3碼，22日瑞士央行也跟進升3碼，紛紛揚棄傳統逐次升息1碼（0.25個百分點）的標準做法。

事實上，Fed升息抗通膨的腳步足足落後巴西一年。2021年3月，巴西央行就提高基準利率3碼，擔心全球商品價格暴漲可能觸動通膨。2022年3月，Fed才覺醒到物價上漲壓力不再是「暫時性」，於是啟動升息循環，把聯邦資金利率從接近0%的水準拉升。那時，巴西央行早已把借貸成本提高到11.75%。

金融時報（FT）報導，巴西貨幣決策官員雖有先見之明，卻無法不受Fed因應通膨動作遲鈍的連累。彼得森國際經濟研究所 (PIIE) 高級研究員Maurice Obstfeld就直言Fed現在推行的是「以鄰為壑」（beggar-thy-neighbour）的政策。Fed政策失誤的後果正輸出到全球各地，殃及美國的貿易夥伴。

世銀對全球同步衰退示警

世界銀行（World Bank）警告，提高利率雖然是撲滅通膨烈焰必要之舉，但同時也冒著把全球經濟推落衰退的風險。隨著全球利率齊飆、世界貿易銳減，金融情勢從寬鬆轉趨緊縮，可能在經常帳赤字龐大且外債高的新興國家引爆一波債務危機，重演1980年代初拉丁美洲爆發債務危機和撒哈拉沙漠以南非洲陷入債務違約潮的歷史。

世銀經濟學家M. Ayhan Kose和Justin D. Guenette在巴隆周刊（Barron's）撰文警告，種種跡象顯示，全球經濟有同步陷入衰退之虞。美國、中國和歐元區三大成長引擎全面減速；往年各國可藉降息和擴大公共支出刺激成長，但這回世界各國決策當局面臨通膨飆升，反而加快升息腳步，財政刺激也縮手以穩定物價。

世銀警告，全球經濟正面臨50年來罕見的一波「國際貨幣與財政政策同步緊縮」的情況，這將造成需求成長急踩煞車，在緩和物價壓力的同時，也可能加劇景氣沉淪，觸發一波全球性的衰退。

過去50年來，這種全球同步衰退的前例只有五次：1975年、1982年、1991年、2009年和2020年。但今天的情況與1970年代的停滯性衰退（stagflation）有許多相似處，都見到高通膨久久揮之不去和世界各地成長疲弱的情況。當年的抗通膨的貨幣政策反應，掀起1982年全球衰退，許多開發中經濟體從此陷入長達十年的債務危機。

各國政策如何因應？

世銀呼籲，先進經濟體央行在評估貨幣政策決定時，必須把其他央行的政策舉措納入考量，而開發中經濟體的央行必須做好準備，以因應全球同步緊縮貨幣政策的溢出效應。

財政方面，決策官員務必謹慎拿捏撤回財政支持措施的時機，並確保與貨幣政策目標相輔相成；同時須推行具說服力的中期財政計畫，鎖定財務脆弱的家庭提供紓困。

各國政府也應採取行動疏通供應面的瓶頸，以緩和通膨壓力。應採取措施擴大能源供給、紓解勞工市場緊繃，並強化貿易網路。