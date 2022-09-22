那斯達克 挺進加密幣市場

那斯達克公司朝進軍加密貨幣市場跨出重要的第一步，推出吸引機構投資人的數位資產業務。( 路透)

儘管近月來加密貨幣 行情重挫， 那斯達克 交易所母公司那斯達克公司（Nasdaq）依然朝進軍加密貨幣市場跨出重要的第一步，推出吸引機構投資 人的數位資產業務，搶攻大型投資人對數位貨幣需求日增的商機。

那斯達克執行副總裁兼北美市場部門主管寇亨表示，已成立一個專注於數位資產的新團隊「那斯達克數位資產」（Nasdaq Digital Assets），並已延攬曾在Gemini負責初級經紀業務的奧巴赫，領導這個新部門。這個團隊成員將在年底前達到40人。

那斯達克初期將推出為機構投資人託管比特幣與乙太幣等服務，可能與提供類似服務的Coinbase、富達數位資產及Gemini等公司相競爭。那斯達克這項服務仍待紐約金融服務部批准。

寇亨說，機構投資人參與數位資產的需求近來持續增加，那斯達克已準備好加快更廣泛的採用速度，並且帶動持續成長。奧巴赫也說，「我們認為，下一波革命將由機構的大規模採用所驅動」。

寇亨表示，託管服務是基礎，在託管服務的支持下，將能開始開發其他解決方案，提供執行服務、流動性服務、並且思考要如何支持這塊新市場，那斯達克目前還沒有推出加密貨幣交易所的計畫，將根據監管環境和競爭情況，評估這個機會。

奧巴赫說，那斯達克不排除和加密貨幣原生業者結盟或併購的機會，但短期還沒有併購計畫。

比特幣行情依然低迷，21日盤中小漲約1%至19,166.37美元，但依然看跌，可能回測17,592美元的2020年12月低點。

儘管加密貨幣市場行情近來崩盤，迫使一些大型業者裁員數千人以削減成本，華爾街大型業者仍因機構投資人的興趣不減，而加深涉入數位資產領域。紐約梅隆銀行和道富公司等金融業者也為機構投資人提供加密貨幣託管服務，雖然美國證管會（SEC）近來發布的指引，提高了加密貨幣託管服務的資本密集度。

此外，貝萊德已和Coinbase合作，讓投資人更易於交易比特幣，不久後也推出首項直接連結比特幣的自家投資產品，由嘉信理財（Charles S）、富達數位資產、Citadel證券及Virtu金融公司等業者支持的交易所EDX市場公司，今年也將開始交易一些加密貨幣。