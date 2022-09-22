銷售下滑 Gap將裁員 500人

服裝零售商Gap證實將裁員500人左右，以應對銷售下滑。此次裁員包括縮減招聘崗位，將主要在Gap舊金山、紐約和亞洲辦事處進行，並涉及各個部門。Gap在努力讓銷售重回正軌的同時，也在尋找新的領導者。前CEO辛格爾(Sonia Syngal)在任約2年後於今年7月突然辭職。

房貸利率 觸金融危機來新高

抵押銀行家協會(MBA)的最新數據，最受歡迎的房貸平均利率攀升至2008年10月以來的最高水平。截至9月16日當周，30年期固定利率房貸平均合約利率上升24個基點至6.25%。房貸申請量較前周成長3.8%，但仍遠低於去年的水平。再融資指數較前周上漲10.4%，但仍較一年前同周下跌82.7%。

Take-Two證實服務平台遭駭

Take-Two Interactive Software Inc表示，一名駭客取得該部門2K Games的服務平台訪問權限，並向某些客戶發送了惡意聯結。該公司敦促用戶不要打開任何郵件或點擊從2K Games服務帳戶傳送的任何聯；如果已經點擊聯結，請立即重置密碼。

售價上揚 通用磨坊調升財測

Cheerios穀片製造商通用磨坊調升全年銷售和獲利財測，寄希望於售價上漲以及對其早餐穀物、零食和寵物食品的強勁需求。通用磨坊現在預計2023財年有機淨銷售額將成長6%至7%。之前的預測銷售額為成長4%至5%。調整後獲利將成長2%至5%，而之前的預測範圍為持平至成長3%。

美航2024年航班新增豪華艙

美國航空為其部分長程航程飛機推出全新豪華艙等，以在旅求需求回升時吸引高薪客戶。豪華艙將配備平躺座椅和滑動門以保護隱私，將於2024年正式推出，這也將代表美國航空旗艦頭等艙的結束。美航估計到2026年，其長程航班的高價座位將成長45%以上。

塔可鐘下月起試賣無肉烤肉

從下個月開始，塔可鐘(Taco Bell)將在其位於俄亥俄州 代頓的數十家餐廳測試用Beyond Meat製作的無肉墨式烤肉(carne asada)。這項源自2021年初的協議至今才正式有了成果。試賣產品價格將與現有墨式烤肉菜單價格相同，讓消費者更買得起植物性肉品。