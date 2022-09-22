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雖處逆境 非必需消費股看好

財經新聞組／綜合報導

市場對聯準會(Fed)進一步收緊政策以及對經濟的擔憂正在打壓非必需消費股的反彈。不過部分投資客認為，如果未來幾個月經濟成長開始搖擺不定，該類股的表現也將優於其他類股。

史坦普500指數的非必需消費品類股包含亞馬遜特斯拉、TJ Maxx等公司，今年上半年下跌近35%，而本季上漲14.3%。相較之下，史坦本季僅上漲1.9%，今年已下跌19.1%。

不過，有些投資人認為通膨和成長困境可能已大部分反映在許多非必需消費股中。嘉信理財交易和衍生品主管佛列德瑞克(Randy Frederick)看好這些股票將繼續受益，因為消費者會買入在疫情初期延後採購的新車。

Hodges Capital投資組合經理人馬歇爾(Eric Marshall)一直在加碼非必需消費股，包括本季上漲32.6%的零售商Academy Sports and Outdoors和上漲0.4%的Shoe Carnival。他表示：「經濟出現衰退幾乎是確定的，現在的問題是會有多嚴重、會持續多久。但我們認為很多消費類股票會站穩腳跟，並且會表現更好。」

即使Fed對抗通膨的作法損害了經濟成長，市場也看好消費者在度假、咖啡和汽車等非必需品上的支出將保持相對強勁，推動該類股近幾個月上漲。

亞馬遜和特斯拉合占該類股約50%的權重，本季分別上漲15%和37.5%，主導了類股的整體漲幅。許多較小的成分股也跑贏大盤，例如通用汽車和Chipole上漲近30%。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，在有更多證據顯示Fed成功控制通膨之前，股市可能會繼續波動。他指出：「在投資者再次相信未來通膨措施將開始放鬆之前，非必需消費品類股可能會持續遭到拋售。」（財經新聞組）

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