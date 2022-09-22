沃爾瑪假期招聘 轉趨保守

沃爾瑪 對今年假日零售銷售持保守態度，預計雇用的員工人數少於去年，以應對經濟放緩下的關鍵購物季。

沃爾瑪美國現場人事資深副總裁瓦格納(Maren Waggoner)宣布，今年計畫新增4萬名季節性和全職員工。

沃爾瑪在2021年9月宣布將雇用15萬名勞工。雖然包括一些季節性員工，但大多仍是全職、全年無休的職位，以彌補新冠疫情 的缺勤。這導致公司人員過剩，削弱了沃爾瑪2022年第1季的獲利。

今年的招聘將在預計清淡的假日購物季到來之前，針對店內、送貨、取貨業務和線上業務等職位進行補強。美國零售業者一直面臨著通貨膨脹、利率上升、就業市場緊張和供應鏈混亂的困境。

瓦格納說，沃爾瑪今年的新進員工職務將包括季節性的美國商店員工、全職卡車司機和呼叫中心的服務人員。

亞馬遜、目標百貨、梅西百貨 、Kohl's尚未宣布它們的假期招聘計畫。

根據德勤上周發布的預測，從11月到1月的假日零售額預計將同比成長4%至6%，總銷售額約為1.45兆元至1.47兆元。

相比之下，去年同期銷售額成長15.1%，當時購物者現金充裕，在被封鎖數月後渴望消費。

對曾經是疫情支出核心的耐久財消費品的需求下降，將是造成今年假期銷售不佳的一項因素。德勤表示，通貨膨脹可能會提振美元銷售總額，但銷量不會相應增加。

Salesforce的8月消費者信心指數顯示，今年的線上訂單預計將比去年減少5%，因為價格預計將上漲15%。

Salesforce在報告中表示，由於「吃緊的錢包讓人感到緊迫」，預計今年假日購物將比以往任何時候都更早開始。

梅西百貨CEO甘內特(Jeff Gennette)回應表示，他預計假日購物將自10月就展開。