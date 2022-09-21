殖利率創新高 股指平均跌1%

由於華爾街拋售加劇，投資人準備迎接聯準會(Fed)再次大幅升息，美股暴跌。

道瓊工業平均指數 下跌313.45點或1.01%至3萬706.23點。史坦普500指數下跌43.96點或1.13%至3855.93點。那斯達克綜合指數下跌109.97點或0.95%至1萬1425.05點。

聯邦公開市場委員會(FOMC)20日展開為期兩天的政策會議，預計Fed行長21日宣布升息3碼(0.75個百分點)。由於Fed主席鮑爾的評論和出人意料的8月消費者物價格指數(CPI)報告，導致交易員為更高的利率做準備，直到通膨降溫，美股最近幾周續下跌。

隨股市下跌，利率走高，2年期美國國債殖利率 創下2007年底以來新高。10年期美國國債殖利率達3.593%，為2011年以來首見。與此同時，福特汽車宣布供應鏈問題將在第3季額外支出10億元後，股價暴跌12.32%。

其他經濟新聞方面，房市數據顯示，8月新屋開工量意外增加，但建築許可證出現2020年4月以來的最大降幅。

道指中只有2家收盤上揚。蘋果和波音分別上漲1.57%和0.73%。蘋果的走勢有助減緩史指資訊科技類股的跌幅，該類股是史指中表現最好的類股。Nike是道指表現最差的股票，在巴克萊評級調降評級後下跌4.47%。