福特獲利示警 後續影響未定

剛發布第3季難堪財務預告的聯邦快遞應該慶幸：吾道不孤。

汽車 巨頭福特汽車警告，零件成本上漲將導致第3季獲利受到高達10億元的衝擊，該公司將其歸咎於供應商通膨。福特現在預計第3季調整後營業獲利在14至17億元間，遠低於華爾街 預期的30億元。

然而，即使發布重大警告，讓人感到奇怪的是，福特仍重申其全年營業獲利預期為115億元至125億元不變。

華爾街的感覺是，福特的警告令人震驚，因為當7月下旬發布第2季財報時，營收和獲利的目標都順利達成，且對未來相對樂觀。但現在，華爾街卻爭先恐後地調降對該公司的獲利和估值估計。

Evercore ISI分析師麥克納利(Chris McNally 在給客戶的報告中說：「意外的通膨總是令人擔憂。」他補充認為，福特本季股票交易價格將下跌至最低13元左右。

福特股價 20日收盤報13.09元，大跌12.32%。

花旗分析師麥可立(Itay Michaeli)似乎也對福特的警告感到震驚。他給予福特汽車目標價16元，重申「中性」評級。

他表示，福特的股價近期可能走勢有限，「即使第3季財測不會影響全財年，但意外的10億元利空加上現在更加依賴強勁的第4季，可能會給股價帶來壓力。」

但麥可立認為福特汽車的需求並未下降，「福特調降第3季獲利確認了持續的供應鏈短缺和通膨壓力，但似乎並未反映需求問題。事實上，它似乎強調價格組合比以前更好。話雖如此，我們最初的感覺是，第3季至第4季的趨勢將使許多人傾向認為，該公司2022財年營收將處於115至125億元財測範圍的低端；花旗估計為118億元。」