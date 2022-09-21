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Netflix股票評級升至跑贏大盤

財經新聞組／綜合報導
Netflix在推出廣告版方案時可能擁有廣告定價權。（路透）
Netflix在推出廣告版方案時可能擁有廣告定價權。（路透）

Netflix股票評級再次獲得提升。奧本海默(Oppenheimer)本周將這家串流媒體巨頭的評級升至「跑贏大盤」，理由是廣告套餐的推出和參與度上升。

奧本海默分析師赫爾夫斯坦(Jason Helfstein)在給客戶的最新報告中寫道：「Netflix在聚集大量觀眾和控制頂級廣告商系列的發布時間方面處於獨特的地位，因其擁有最高的每千人次觀看成本(CPM)。」

華爾街日報之前報導，Netflix打算向廣告商收取大約每千人65元的費用，這種衡量標準也稱為CPM或「每千人次成本」，這筆金額明顯高於大多數其他串流媒體競爭對手。

赫爾夫斯坦給予Netflix的目標價為每股325元，較當前股價上漲33%。他預計Netflix的廣告收入到2025年將達到46億元，將總營收推高至424億元，全球訂戶達2.82億。

但這位分析師也警告，一個潛在的下行風險，可能是更多訂戶為省錢而轉向低價的廣告版方案。奧本海默最近一項調查顯示，近70%的訂戶會改變訂閱方案。

即使如此，赫爾夫斯坦還是看好廣告版套餐的長期利益，「想想看Netflix的地位，它其實最有能力依頂級廣告商的最大利益安排發布時間，這在廣告界來說是非常獨特的。」他認為這些都要歸功於Netflix在市場上的既定地位以及服務提供的內容的廣度。

華爾街日報最近報導，Netflix估計其廣告版方案訂戶將在明年年底達到4000萬，報導指出，Netflix及其廣告合作夥伴微軟的高管最近幾周與廣告買家頻頻會面。

彭博報導，廣告版方案每月費用在7到9元之間，該公司計畫每小時播放4分鐘的廣告。

隨著串流媒體領域競爭加劇以及華爾街的關注點超出訂戶數量以外，平台變得更加開放，以探索各種分銷和定價模式，以使觀眾多元化並抵消成長放緩的影響。

Netflix 華爾街 分析師

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