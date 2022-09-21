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中資撤離美地產達236億 除關係惡化還有「這原因」

中共黨史專家看20大：習近平連任權勢將縮水

財經簡訊

財經新聞組／綜合報導

馬斯克力推特斯拉機器人

馬斯克4年前曾指過度依賴工廠機器人是讓特斯拉淪入「生產地獄」的原因，宣稱人類在某些工作上做得更好。但時過境遷，他如今的態度完全逆轉，想在特斯拉工廠內部署數千個代號為Optimus的人形機器人，最終擴展到全球數百萬台。並認為該業務最終可能比汽車收入更有價值。

大摩3500萬元與SEC和解

摩根史坦利旗下一家子公司已同意支付3500萬元，以和解美國證券交易委員會(SEC)對其一再未能保護數百萬客戶個資的指控。SEC表示，5年來，摩根史坦美邦未能妥善盡責保護1500萬客戶的個資。該公司同意在不承認或否認其調查結果的情況下支付罰款。

高盛在亞洲資遣25人

彭博報導，高盛已在亞洲資遣至少25名銀行員，因為資本市場的波動抑制了跨產業交易。報導指稱，這次裁員涉及該行在亞洲的股票資本市場、醫療保健以及電信、媒體和技術團隊，主要影響參與大中華區交易的初級銀行員。高盛通常每年裁員約 1%至5%，今年裁員幅度可能在下限。

默克重啟HIV藥後期研究

默克公司表示，在美國食品和藥物管理局(FDA)以安全問題為由擱置試驗數月後，將開始對其HIV治療藥物islatravir進行最新的後期研究。該公司表示，FDA已經審查並同意研究用於治療HIV患者的低劑量版本每日一顆藥丸的方案，但該藥商將停止開發用於預防HIV感染的每月一劑版本。

Uber促印司機確保安全帶

在一位商業大亨因私家車事故死亡幾天後，共乘車公司Uber Technologies已要求其在印度的司機確保後座安全帶功能正常，且乘客可以使用。9月初，印度Tata Sons前董事長米斯特里(Cyrus Mistry)在乘坐其賓士車時死於車禍，當地媒體報導他坐在後排時沒有繫上安全帶。

新屋開工反彈 建築許可減

租金上漲推動多戶住宅的建設，美國8月房屋建設意外增加，但房貸利率飆升和居高不下的房價削弱對住房的整體需求。上月新屋開工率反彈12.2%，經季節性調整後年率為157.5萬套。經濟學家預測新屋開工率為144.5萬套。未來房屋建築許可下降10%至151.7萬套。

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