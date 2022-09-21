拋售已近尾聲 反彈即將到來

華爾街雷打不動的大多頭、摩根大通首席股票策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)在最新發布的報告中表示，當前美股的拋售可能已接近尾聲，一輪反彈即將到來，因為企業獲利仍具韌性，通膨預期溫和。

上周火熱的8月消費者物價指數(CPI)報告讓美股大跌，出現2年來最嚴重的單日拋售，並促使投資 人開始消化本周再次大幅升息 的可能性。

柯蘭諾維奇也有同樣的預期。他在報告中告訴客戶，在Fed 21日升息3碼(75個基點)後，年底前可能還會再升息1個百分點(100個基點)。但他也在報告中指出，這並不意味著股價 不能扭轉目前的下跌趨勢，並從現在開始反彈。

他解釋，之所以堅定看漲美股，是因為今年至今企業業績表現優於預期，並可能持續到年底。此外，投資人的部位偏低和長期通膨預期的緩和，都應該有助於提振股價。

他說，「強勁的盈利、偏低的投資人部位，以及長期通膨預期穩固，應能緩解風險資產的任何下行走勢。」他並表示有跡象顯示分析師對獲利的修正可能已見底。

今年6月底時，華爾街分析師預計史坦普500指數成份股第3季獲利將成長9.8%。而如今這項成長預期僅有3.5%。但考慮到通貨膨脹、俄烏衝突以及期中選舉的不確定性，任何正面的獲利成長都可能會受到投資人的歡迎。

柯蘭諾維奇說，在投資者情緒如此低迷的情況下，任何優於預期的消息都可能對股價產生巨大影響，因為大多數人都在做最壞的打算。

他說，「我們認為，即使經濟成長進一步放緩，美國的信貸風險仍將受到控制。只要宏觀經濟形勢變得不那麼消極，就有可能出現強勁反彈。」